Le chef du restaurant Mosuke à Paris était l’invité de boomerang avec Augustin Trapenard. Il a concocté un jolie plat de résistance pour le réveillon de Noël et a donné sa recette et ses tours de main aux auditeurs.

Ingrédients

Pour 4 personnes

1 pcs Poularde de bresse (ou autre)

4 pcs Panais

5 pcs Fruit de la passion

20g Miel

1 Pcs Citron vert

5 g Piment doux fumé

2 g Cannelle

2 g Gingembre en Poudre

20 g Beurre

Mory Sacko : "La poularde est une volaille qui est engraissée et qui grossit beaucoup plus lentement qu'un poulet normal. D’où sa chair assez grasse. Mais son gras est très particulier. Il est un peu le même que celui du chapon, qui est un coq castré. Avant de l’enfourner je la frotte avec du beurre, un peu d'épices et du sel.

Ensuite, on a tendance à cuire le poulet, sur le dos avec les blancs au-dessus. Or pour ne pas rater la cuisson de la poularde, il faut la cuire sur le côté. Une demi- heure, ou 20 minutes selon la taille, sur une cuisse, puis on la retourne à mi-cuisson et on repart pour une demi-heure 20 minutes de l’autre côté. Les cuisses prennent plus de temps pour cuire que le blanc. Mises en contact avec le fond du plat, leur cuisson s’accélère et les blancs sont protégés.

Le panais a un gout assez doux et sucré et sain, toute en élégance. On peut le travailler en purée, en faire des chips. Avec ses épluchures on peut faire des chips d’épluchures de panais.

Les fruits de la passion apportent une quantité non négligeable en vitamine C et dans cette recette, par leur acidité, ils contrastent avec le panais et casse la douceur des panais, et le gras de la poularde.

On badigeonne avec un pinceau régulièrement la poularde avec la laque aux fruits de la passion.

Ensuite, on fait la cuisson des panais en deux temps. Le premier où on va venir saisir ce panais dans une poêle assez chaude, Puis, on va faire ce qu'on appelle un déglaçage. C’est-à-dire qu’on ajoute un liquide pour décoller les sucs.

Le liquide ici est un mélange de fruits de la passion et d'eau. Une fois qu'on a déglacé, on retire le tout et on vient mettre les panais dans le plat avec la volaille qui est en train de cuire au four à 180 degrés, la volaille 180 degrés. La poularde en cuisant relâche du jus de cuisson. Celui-ci va venir imbiber.

J'adore les jeux de textures. Là, le panais rôti est mou. Et puis, en mangeant, on tombe sur une petite graine de fruit de la passion. Comme ça, on ne s'ennuie pas à la dégustation !"

