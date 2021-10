Le couscous est l'un des plats préférés des français. Preuve, s'il en était besoin, que la gastronomie française est en mouvement et se nourrit des richesses que créent les influences étrangères.

Couscous aux légumes © Getty

Le couscous nait berbère, mais sans réelle frontière entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et arrive en France avec les pieds noirs. On se rappelle de la fameuse publicité qui disait C'est bon comme là bas, dit parce qu'à l'époque, c'était un peu folklorique. Aujourd'hui, c'est devenu un plat français. Gregory Cohen nous propose une recette de couscous aux légumes.

Ingrédients

Il vous faudra 7 légumes : carottes, navets, pommes de terre, courgettes, potiron, choux et pois chiches

Le bouillon

Mettre environ 2 litres d'eau dans la partie basse du couscoussier, un cube de bouillon, une cuillère à soupe de ras el hanout, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de safran, une cuillère à café de piment doux, les pois chiches.

Ce bouillon va être utiliser pour cuire la semoule de blé à la vapeur.

La semoule

1 kilo de couscous, un quart de verre d'eau à température, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Étaler la semoule. Versez l'huile d'olive dessus, mélangez avec le bout de ses doigts, puis ajouter l'eau et mélanger à nouveau.

Laisser reposer. Disposer dans le couscoussier et cuire à couvert pendant 15 minutes.

Ajouter les carottes dans le bouillon.

Retirer le couscous et mélanger avec les doigts. Ajouter un peu d'eau salée. Les graines doivent se détacher.

Remettre le couscoussier sur le feu et poursuivre la cuisson 15 minutes supplémentaires.

Retire le couscoussier et mélanger à nouveau avec les doigts.

Ajouter le reste des légumes et remettre sur le feu pour 20 minutes.

C'est prêt

Pour la présentation, mettre la semoule dans un grand plat, décorer avec les légumes, et servir le bouillon à part. Chacun pourra ainsi mouiller son couscous comme il le souhaite, et ajouter de l'harissa pour un peu plus de piquant.