Une recette extraite "Mes flans pâtissiers" aux Éditions de la Martinière

Le flan praline pistache © Aimery Chemin

Préparation : 40 minutes • Repos : 2 heures + 2 à 3 heures • Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

Pour le praliné pistache

100 g de sucre semoule

250 g de pistaches décortiquées non salées

3 g de fleur de sel

Pour le flan

40 g de jaunes d’oeufs

50 g d’oeuf entier

70 g de sucre semoule

45 g de fécule de maïs

460 g de lait entier

150 g de crème liquide (minimum

30 % de matière grasse)

50 g de praliné pistache

Dans une casserole sur feu moyen réalise un caramel à sec avec le sucre. Verse ton caramel sur les pistaches. Laisse figer et bien refroidir ! Mixe le tout. Attention, ton mixeur va chauffer…

Prends ton temps, le praliné va se former petit à petit. Incorpore la fleur de sel, mélange ou passe un rapide coup de mixeur pour mélanger.

Réserve 50 g de praliné pistache pour l’appareil à flan.

Dans un cercle de diamètre inférieur à celui du cercle pour ton flan, verse du praliné pistache (la hauteur dépend de ta gourmandise). Place ton insert de praliné pistache au congélateur pour au moins 2 heures.

Le flan

À l’aide d’un fouet, blanchis les oeufs avec le sucre. Ajoute la fécule de maïs et continue de fouetter. Dans une casserole sur feu moyen chauffe le lait avec la crème jusqu’à première ébullition.

Verse sur la préparation précédente et mélange bien. Reverse le tout dans la casserole et fais cuire à feu moyen jusqu’à épaississement de l’appareil sans arrêter de fouetter. Hors du feu, ajoute les 50 g de praliné pistache, mélange bien. Assouplis ta crème à flan.

Place ton disque de praliné congelé sur le fond de ta pâte, puis verse l’appareil à flan dessus et lisse la surface à l’aide d’une Maryse. Fais cuire 35 minutes au four à 180 °C. Laisse refroidir au moins 2 à 3 heures avant de démouler

Un p’tit tour au frigo c’est bien aussi !

Astuces : Prépare ton praliné pistache la veille et conserve-le à température ambiante. Tu peux le garder jusqu’à 3 semaines au frigo. Tu peux aussi placer ton insert au milieu du flan. Parsème ton flan d’éclats de pistache et de praliné pistache pour plus de gourmandise ! Tu peux utiliser le dos d’une cuillère à soupe passée sous l’eau chaude pour lisser la surface de ton flan.

