Les secrets et astuces de Ju Chalamo pour réalisé un flan à la vanille, extrait de son livre "Mes flans pâtissiers" aux Éditions de la Martinière

Le flan pâtissier à la vanille © Aimery Chemin

Mes conseils et astuces pour les pâtes

Utilise des ingrédients à température ambiante.

Ne force pas trop dans les étapes pour éviter que ta pâte ne devienne élastique.

Laisse reposer ta pâte au moins une nuit au frigo, cela lui permettra de bien « croûter ».

Pour la pâte, j’utilise la technique du fonçage par bandes (sauf pour la feuilletée) :

Après avoir étalé ta pâte, détaille une bande de pâte de la hauteur de ton cercle, puis direction le congélateur le temps de faire la suite.

Détaille un disque de diamètre légèrement inférieur à celui de ton cercle/moule à foncer.

Place ta bande dans ton cercle/moule, puis viens souder doucement ton disque de pâte avec ta bande.

Simple non ? Avec de l’entraînement et des essais, tu vas y arriver !

J’indique d’utiliser de la poudre d’amandes pour la pâte sucrée et la sablée reconstituée, amuse-toi, essaye avec de la poudre de noisettes, de noix de pécan, de pistaches, tout est possible !

Fonce ta pâte, et direction le congélateur le temps de préparer l’appareil à flan.

Il te restera de la pâte avec les quantités indiquées, fais des fonds de tartes ou des sablés avec !

Ajoute 5 g de poudre de cacao aux ingrédients si tu souhaites une pâte « chocolatée » !

Mes conseils et astuces pour les flans

Prépare au début tous les ingrédients nécessaires.

J’utilise un cercle à pâtisserie de 14 cm de diamètre et de 6 cm de haut, bien dimensionné avec les doses de mes recettes. Cela étant, tout est possible, à toi d’adapter les doses si tu veux une autre taille de flan !

La plupart de mes flans peuvent se réaliser sans pâte, c’est toi qui vois ! Sauf, évidemment, ceux dont l’insert est placé dans le fond.

Congèle tes inserts avant cuisson, cela évite qu’ils ne cuisent trop avec le flan.

Sois patient, le flan a besoin de temps pour figer après cuisson.

Sors ton flan du frigo 15 minutes avant dégustation, il sera plus onctueux.

La pâte Sucrée Vergeoise

Préparation : 20 minutes • Repos : 12 heures • Cuisson : avec le flan

115 g de farine T55

15 g de poudre d’amandes

30 g de vergeoise

15 g de sucre glace

45 g de beurre doux

1 pincée de fleur de sel

25 g d’oeuf (soit la moitié d’un oeuf)

La veille, mélange tous les ingrédients, sauf l’oeuf, afin de sabler le tout.

Ajoute l’oeuf, mélange.

Façonne un pâton, filme et laisse reposer une nuit au frigo.

Le jour même, abaisse la pâte à 3-4mm d’épaisseur au moment du fonçage.

Le flan Vanille

Préparation : 20 minutes • Repos : 2 à 3 heures • Cuisson : 35 minutes

40 g de jaunes d’oeufs

50 g d’oeuf entier

100 g de sucre semoule

45 g de fécule de maïs

460 g de lait entier

1 gousse de vanille

150 g de crème liquide (minimum 30 % de matière grasse)

Fouette les oeufs avec le sucre jusqu’à blanchiment.

Ajoute la fécule de maïs tout en continuant de fouetter.

Dans une casserole sur feu moyen, chauffe le lait avec les grains de vanille et la gousse jusqu’à première ébullition. Ôte la gousse et verse sur la préparation précédente, mélange bien. Reverse le tout dans la casserole et fais cuire à feu moyen jusqu’à épaississement de l’appareil sans cesser de fouetter.

Laisse tiédir et ajoute la crème.

Assouplis ta crème à flan, puis verse-la sur ta pâte, lisse la surface à l’aide d’une Maryse. Fais cuire 30 minutes au four à 180 °C puis 5 minutes à 230 °C.

Laisse refroidir au moins 2 à 3 heures avant de démouler.

Un p’tit tour au frigo, c’est bien aussi !

Astuces : N’ajoute pas la vanille si tu le veux nature. Tu peux préparer ton appareil à flan la veille et le conserver au frais filmé au contact. Tu peux utiliser le dos d’une cuillère à soupe passée sous l’eau chaude pour lisser la surface de ton flan.