Une recette proposée par Déborah Dupont, extraite du livre "Les croques", de Bastien Petit, chez First Editions

Le fouzytou © Getty

Pour 4 croques | Préparation : 15 min | Cuisson : 20 min | Mode de cuisson : four

8 tranches de pain de campagne

400g de blancs de poulet

8 c. à soupe de sauce béarnaise

150g de fromage à raclette

½ botte de ciboulette

40g de beurre doux

2 c. à soupe d’huile d’olive

Poivre fumé, fleur de sel

Coupez les blancs de poulet en morceaux.

Mettez à chauffer une poêle à feu moyen avec le beurre. Faites cuire le poulet le temps qu’il colore légèrement.

Veillez à ce qu’il reste moelleux car il continuera par la suite de cuire au four. La cuisson ne doit pas durer plus d e10 minutes. Salez et poivrez à votre convenance.

Détaillez le fromage à raclette en tranches d’environ ½ cm. Préchauffez le four à 180° en position gril.

Procédez au montage. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, posez 4 tranches de pain de campagne puis tartinez-les de 1 cuillerée à soupe de sauce béarnaise.

Déposez quelques morceaux de poule puis 2 tranches de fromage à raclette. Saupoudrez de ciboulette. Refermez avec les autres tranches de pain de campagne.

Déposez le reste de sauce béarnaise sur le dessus des croques et terminez en ajoutant le reste de ciboulette ciselée.

Enfournez 6 à 8 minutes environ sous le gril du four. Les croques sont prêts lorsque le dessus est bien gratiné et le fromage à raclette coulant.

Dégustez bien chaud.