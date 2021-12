Invité de l'émission Grand bien vous fasse, le chef a donné une recette de base pour un dessert de réveillon. Libre à vous ensuite de le fourrer avec ce qui vous plait.

Le biscuit roulé © Getty / Riou, Jean-Christophe

Gregory Cohen : "C'est très simple. C'est 15 minutes chrono, cuisson comprise !

On a besoin de :

40 grammes de jaune d'œuf

100 grammes d'œuf

70 grammes de sucre glace,

60 grammes de blanc d'œuf,

20 grammes de sucre semoule

60 grammes de farine.

Préchauffer le four à 180 degrés.

Et puis, dans le bol du robot muni d'un fouet ou alors à la main, si on est plus courageux, on va fouetter les jaunes, les œufs et le sucre glace afin d'incorporer un maximum d'air.

Normalement, ça va doubler de volume à peu près.

On obtient un mélange homogène et mousseux que l'on met de côté.

On va ensuite monter ces blancs avec le sucre semoule jusqu'à obtention de blancs bien fermes. On va incorporer ces blancs délicatement au mélange œuf et sucre en trois fois.

C'est beaucoup plus simple. Ils resteront gonflés. Et puis ensuite, on va verser la farine en pluie. La farine aura été évidemment tamisée et on mélange toujours délicatement.

On étale ensuite cette préparation à l'aide d'une grande spatule sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

On enfourne pour sept minutes dans un four à 180°. C'est tout.

Le biscuit doit être légèrement coloré sur le dessus. On le ressort du four.

On réserve sous un linge humide et après, on n'aura plus qu'à faire notre préparation et à le rouler."

