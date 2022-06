Invité de l'émission Grand bien vous fasse, le chef Gregory Cohen a donné une recette d'inspiration asiatique.

Aubergine confite © Getty / Enrique Díaz / 7cero

Les ingrédients

Pour réaliser cette recette, il vous faudra :

Deux belles aubergines non traitées, coupées en cubes d'environ 2 cm de diamètre,

Deux cuillères à soupe de pâte miso blanche. La pâte miso est une pâte à haute teneur en protéines. C'est une pâte de soja avec des céréales fermentées, du riz, et de l'orge.

Il nous faudra deux cuillères à soupe de Mirin, un alcool de riz légèrement sucré.

Une cuillère à soupe de sauce soja,

Une demi cuillère à café d'huile de sésame

Et une cuillère à soupe de miel, comme le miel de printemps.

La recette

Dans un bol, on va mélanger tous les ingrédients.

Puis ajouter deux cuillères à soupe d'eau, puis les dés d'aubergines. On mélange pour bien enrober le tout.

On place cela dans un plat à gratin, puis au four à 200°C pendant 10 minutes. Ensuite, on baisse son four à 170 degrés, et on laisse cuire encore 10 à 15 minutes.

Et c'est prêt.

C'est simple. Les aubergines vont être fondantes. Si on veut, on peut les passer sous la grille du four cinq minutes pour les caraméliser légèrement.

Au moment de servir, on peut ajouter des graines de sésame ainsi que des feuilles de persil plat et un filet d'huile d'olive.

