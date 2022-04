Une recettes extraite des "Dames de Fenley", de Jennifer Ryan, aux éditions Albin Michel.

Scones © Getty / Ivan

Pour une douzaine de scones

3 tasses de farine

½ cc de sel

5 cs de levure

1 cs de sucre

1.5 tasse de fruits secs (raisins de Corinthe, de Smyrne, groseilles, abricots, pruneaux…)

½ tasse de beurre

½ tasse de margarine, saindoux ou graisse de mouton

1 œuf battu ou l’équivalent en poudre d’œuf

1 tasse de lait

Préchauffez le four à 220°. Tamisez la farine, le sel et la levure dans un saladier. Ajouter le sucre et les fruits secs. Mélangez.

Coupez le beurre et la matière grasse en petits morceaux et incorporez du bout des doigts.

Mélangez l’œuf battu au lait et ajoutez jusqu’à obtenir une pâte consistante.

Etalez de façon à obtenir une couche d’environ 2.5 cm d’épaisseur et découpez des cercles de 5 à 5 cms de diamètre à l’emporte-pièce fariné.

Placez sur une plaque beurrée ou huilée et laissez cuire 10 min ou jusqu’à ce que les scones soient levés et bien dorés.