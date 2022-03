Une recette de Céline Chung, Fondatrice des restaurants Bao Family et auteure de « Bao Family »

Mapo tofu © Grégoire Kalt

Pour 2 portions environ

500 g de tofu

100 g de porc haché (pour l'alternative végétale, il faut simplement remplacer le porc par des shiitakes)

1 c à c de gingembre émincé

1 c à c d'ail émincé

1 c à c de poivre rouge de Sichuan

1 c à c de poudre de piment

1 c à s de pâte de soja fermenté au piment

1/2 c à s de fèves de soja noir fermentées

1 piment rouge frais émincé

1/2 c à s de sauce soja épaisse

1/2 c à s de sucre

5 cl d'eau

3 c à s mélange eau + fécule de maïs (1 dose de fécule pour 3 d'eau)

2 c à s d'huile végétale

Coupez le bloc de tofu en cubes de 2 cm et faitesles cuire dans de l’eau bouillante salée pendant 1 min. Égouttez-les.

Versez une 1 cuil. à soupe d’huile végétale dans un wok, ajoutez le porc haché et faites revenir environ 1 min jusqu’à obtenir une belle coloration. (Si vous voulez une recette végétarienne, vous pouvez remplacer le porc par des shiitakes.) Réservez le porc cuit.

Ajoutez 1 cuil. à soupe d’huile végétale dans le même wok. Dans l’ordre suivant, faites revenir successivement, en ajoutant l’ingrédients suivant après avoir fait revenir le précédent : le gingembre et l’ail, le poivre rouge de Sichuan, la poudre de piment, la pâte de soja fermenté au piment, les fèves de soja noir fermentées, le piment frais, la sauce soja épaisse et enfin le sucre. Faites revenir le tout jusqu’à ce que les arômes en émanent et que la sauce devienne légèrement rouge. Une fois que la sauce est homogène, ajoutez le porc, le tofu et versez l’eau.

Laissez mijoter le tout pendant 1 à 2 min, en remuant de temps en temps les cubes de tofu avec le dos d’une cuillère pour ne pas les briser. Ajoutez le mélange eau et fécule de maïs, 1 cuil. à soupe à la fois, puis laissez épaissir. Une fois que tous les ingrédients sont complètement réchauffés, servez sans attendre.

Cette recette est extraite de "Bao Family", la cuisine chinoise entre tradition et modernité de Céline Chung et toute son équipe, Photographies de Grégoire Kalt, Stylisme d’Agathe Hernandez chez Hachette Cuisine.