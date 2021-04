Une recette d'Abdel Alaoui, star de la cuisine marocaine qu'il fait découvrir dans ses deux restaurants parisiens, Yemma

Muesli du bled © Abdel Alaoui

Pour 1,5 kg de muesli

Préparation : 20 minutes - Torréfaction : 1 heure en tout

500 g de farine type 55

250 g d’amandes entières mondées

50 g de cacahuètes

250 g de graines de sésame

4 grains de gomme arabique réduits en poudre

1 cuillerée à soupe de poudre de cannelle

1 cuillerée à café de graines de fenouil moulues

250 g de beurre fondu

250 g de miel

1. Tamisez la farine et torréfiez-la au four à 200 °C pendant 30 minutes.

2. Torréfiez les amandes sur une plaque au four à 160 °C pendant 10 à 15 minutes en les remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elles soient blondes mais non brûlées.

Retirez-les du four, puis torréfiez les cacahuètes sur la même plaque pendant 10 minutes de la même façon.

Torréfiez enfin les graines de sésame pendant environ 5 minutes avec précaution. Vous pouvez aussi effectuer ces torréfactions dans une grande poêle anti adhérente sans matière grasse.

3. Concassez au couteau les amandes et les cacahuètes torréfiées. Pesez 200 g de graines de sésame torréfiées et réduisez-les en poudre dans un mixeur. Réservez les 50 g restants.

4. Dans un grand saladier, versez la farine torréfiée, les amandes, les cacahuètes, la poudre et les graines de sésame. Ajoutez la gomme arabique, la cannelle et le fenouil. Mélangez bien, puis ajoutez le beurre fondu et le miel. Travaillez bien toute la préparation à l’aide de vos mains jusqu’à l’obtention d’une poudre ayant la consistance d’un muesli.

5. Vous pouvez conserver ce muesli dans des boîtes bien fermées, à l’abri de la lumière, pendant deux mois.