Une recette de Keda Black. Son dernier livre est consacré aux bouillons.

Bouillons gourmands : des recettes de base aux plats complets, concoctez-vous des dîners chaud bouillon ! : simples et tellement bons de Keda Black, et photographies de David Japy © Marabout

Le poids des parures donné est une indication, si vous en avez moins vous pouvez quand même lancer un petit bouillon. Côté aromates, c’est toujours pareil, faites comme vous voulez avec ce que vous avez sous la main : épices, agrumes, herbes aromatiques, pluches…

Vous pouvez mettre l’arête centrale, la queue, la peau, les nageoires que vous avez coupées, mais pas ce que vous videz de l’abdomen du poisson. Il n’est pas nécessaire de rincer à grande eau les parures, mais c’est mieux de gratter le sang et les parties un peu noires. Si vous mettez la tête, retirez les ouïes et les branchies. Les yeux peuvent être retirés si vous avez le courage pour obtenir un bouillon plus clair, mais ce n’est pas indispensable.

Ingrédients

Pour 30 à 50 cl environ

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 30 minutes

250 g de parures de poisson

12 cl de vin blanc Aromates

Le vert de 1 poireau coupé en tranches

La partie extérieure de 1 bulbe de fenouil

1 petite carotte pelée et coupée en rondelles ou les épluchures propres et hachées de 2 ou 3 carottes

1 échalote coupée en tranches

1 pincée de graines de fenouil

1 feuille de laurier

1/2 cuillerée à café de grains de poivre

Sel

Recette

1. Dans une casserole, mettez les parures de poisson, les légumes, le laurier, les grains de poivre, l’échalote et les graines de fenouil avec 75 cl d’eau. Portez à ébullition puis baissez le feu. Laissez frémir 20 minutes à feu moyen-doux.

2. Ajoutez le vin et continuez la cuisson pendant 10 minutes.

3. Filtrez. Goûtez et salez si nécessaire. Laissez refroidir puis utilisez le bouillon dans les deux jours ou congelez-le sous forme de portions

Bouillons gourmands de Kéda Black est paru chez Marabout