Une recette de Mathilda Motte, extraites de son livre "Mochis" aux Editions Big In Japan

Daifuku Mochi (Extrait de Mochis de Mathilda Motte, aux Editions Big In Japan) © Nicolas Lobbestaël

Il existe différentes pâtes à mochi selon le type de mochi souhaité. Pour les daifuku, c’est une pâte composée à 100 % de riz gluant. La farine de riz gluant peut être de provenance japonaise, elle s’appelle alors « shiratamako » et se présente sous la forme de poudre agglomérée en caillots. Il existe des farines de riz d’autres provenances, comme la Thaïlande, qui peuvent également convenir. Attention toutefois à vérifier dans la composition qu’elle n’est pas coupée avec d’autres ingrédients et qu’elle est bien composée à 100 % de riz gluant.

Temps de préparation : 5 min | Temps de cuisson : 25 min (vapeur) ou deux fois 1 min 30 (micro-ondes)

Matériel

Un cuit-vapeur ou un micro-onde, un bol en verre ou en Inox, une corne pâtissière, une saupoudreuse ou une passoire fine, un fouet, une spatule rigide

Ingrédients

80 g de farine de riz gluant

70 g de sucre de canne brut

140 g d’eau

50 g environ de fécule de maïs ou de tapioca

Pour 8 daifuku mochis :

Dans un bol, mélangez la farine de riz gluant et le sucre, ajoutez l’eau progressivement en mélangeant au fouet.

Fouettez la préparation, puis cuisez :

cuisson vapeur : la vapeur doit être abondante lorsque vous lancez la cuisson. Déposez le bol dans le panier vapeur et recouvrez d’une assiette. Faites cuire pendant 25 min si le bol est en verre et 20 min s’il est en Inox.

cuisson au micro-ondes : recouvrez le bol d’une assiette et faites cuire 1 min 30 à 1 000 watts (ou 1 min 40 à 850 watts). Sortez le bol, mélangez à l’aide d’une spatule rigide pour obtenir une pâte homogène. Puis remettez le bol recouvert de l’assiette et faites cuire de nouveau 1 min 30 à 1 000 watts ou 1 min 40 à 850 watts.

Pour que la cuisson soit bonne, la pâte doit être translucide et légèrement beige. Vérifiez la partie la moins cuite qui se trouve au fond du bol en la soulevant à l’aide d’une corne pâtissière. Si la pâte est blanche, opaque et notablement plus liquide, c’est qu’elle manque de cuisson et qu’il faut la remettre 1 min au micro-ondes ou 10 min à la vapeur.

Saupoudrez le plan de travail d’un peu de fécule. À l’aide de la corne pâtissière, raclez soigneusement les bords du bol pour rassembler la pâte.

Faites glisser d’une seule masse la pâte hors du bol à l’aide de la corne pâtissière sur le plan de travail. Saupoudrez d’un peu de fécule. Laissez tiédir quelques minutes. Les daifuku sont prêts à être façonnés.

La juste cuisson

Elle est déterminante. Quitte à choisir, mieux vaut une pâte trop cuite que pas assez. Si vous avez un doute, poursuivez la cuisson de 10 min à la vapeur et de 1 min au micro-ondes.

Façonner des daifuku mochis

Le daifuku mochi est l’une des pâtisseries traditionnelles japonaises les plus populaires au Japon. C’est aussi personnellement mon type préféré de mochi. Daifuku signifie « grande chance » ou « grande richesse ». En tant que tel, il fournit le cadeau idéal à toute personne ayant un examen à passer ou encore un objectif personnel ou professionnel à accomplir.

Temps de préparation : 30 min environ

Matériel

Des ciseaux, une saupoudreuse

Ingrédients

1 pâte à mochi pour daifuku

160 g de crème de haricots (ou autre pâte pour fourrer les daifuku)

Fécule de maïs ou de tapioca

Pour 8 daifuku mochis :

Pendant que la pâte à mochi cuit, façonnez, avec les mains humides ou à l’aide de deux petites cuillères, 8 noix de crème de haricots d’environ 20 g chacune.

Lorsque la pâte à mochi est cuite et versée sur un lit de fécule, attendez quelques minutes, puis coupez‑la à l’aide de ciseaux en deux parties égales, puis en deux et encore en deux afin d’obtenir 8 morceaux de pâte. À chaque coupe, trempez la partie « à vif » dans la fécule afin qu’elle ne colle plus.

Saisissez un pâton avec les mains enduites de fécule et étalez-le en un rond de la taille de la paume. Attention, il ne faut pas étirer la pâte, mais appuyer avec la pulpe des doigts, sinon vous allez la déchirer. Dès que la pâte se met à coller aux doigts, trempez-les dans la fécule.

Une fois la pâte étalée en un rond approximatif, placez au centre une noix de crème de haricots.

Refermez autour de la noix la pâte comme un baluchon en pinçant les deux bords opposés afin de la sceller. Puis relevez les deux autres bords opposés et pincez à nouveau. Relevez enfin les derniers morceaux de pâte puis tournez le morceau pincé, afin de tendre l’enveloppe et de former une belle boule.

Coupez à l’aide des ciseaux le morceau de pâte excédentaire, si besoin.

Déposez le mochi sur la fécule, nettoyez vos mains et enduisez-les de fécule. Puis roulez doucement le mochi dans vos paumes afin de lui donner une belle forme ronde. Vos daifuku mochis se conservent sous cloche ou dans un récipient fermé pendant 24 h à température ambiante. Attention à ne pas les mettre au réfrigérateur, ce qui les ferait durcir.