Une recette de Nathan Helo, chef du restaurant "Dupin", dans le 6è à Paris

Pétales de courgettes, cerises et coriandre , langoustine à crues réchauffées d’un bouillon de tête, émulsion iodée à la noisette © Nathan Helo

Langoustines

8 pièces

Décortiquer les langoustines. Reserver les queues de langoustines d’une part et les têtes d’autre part.

Syphon crémeux langoustines

Crémeux de têtes : 50g

Crème liquide 35% : 100g

Huile de noisette : 8g

Bouillon réduit : 8g

Sel/poivre : pm

Mélanger tous les ingrédients dans une casserole et monter à ébullition. Mixer et mettre en siphon

Bouillon de langoustines

Carcasse langoustines : 8 pièces

Carottes : ½ pièces

Céleri branche : ½ pièces

Oignon : 1 petit

Graine de coriandre : 5g

Beurre : 50g

Cognac : 125 g

Vin blanc : 250g

Eau : 1L

Concasser les carcasses. Torréfier les graines de coriandre puis ajouter les carcasses dans une casserole bien chaude avec de l’huile d’olive.

Une fois bien colorées ajouter la garniture aromatique et le beurre. Laisser cuire 10 min a feu doux puis déglacez au cognac et au vin blanc. Réduire à sec et mouiller avec de l’eau à hauteur.

Cuire 30 min, passer au chinois et réduire de moitié

Condiments cerise / coriandre

Echalote : 40g

Cerises (denoytées) : 380g

Vinaigre Vin Vieux : 100g

Coriandre effeuillée : 20g

Suer les échalotes, ajouter les cerises et laisser compoter. Déglacez au vinaigre et laisser cuire à feu doux jusqu’à évaporation. Mixer bien fin avec la coriandre fraiche.

Pain vapeur

Cerises : 2 pces

Chutes courgettes : pm

Lait : 75 g

Œuf entier : 27.5g

Levure : 10 g

Sel : 1 pincée

Sucre : 20g Farine : 200g

Beurre (en morceau) : 60g

Mélanger la cerise hachée et les chutes de courgettes hachées. Assaisonner. Dans la cuve du batteur, à l’aide du crochet et à vitesse moyenne, mélanger les œufs et le lait.

Ajouter la levure émietter. Ajouter le sel, le sucre et la farine. Une fois le mélange bien homogène, ajouter le beurre petit à petit jusqu’à obtenir une pâte bien homogène .

Laisser pousser 1h à 35°C dans la cuve.

Façonner à 60g en incorporant le mélange cerise/courgette et laisser pousser 20 min à 35°C

Poêler les pains de chaque côtés à la poêle dans un fond d’huile d’olive.

Versez un fond d’eau dans la poêle, couvrir et laisser cuire 4 min environs

Tarama de langoustine

Chutes de langoustines 60g

Crème double : 2 cuillères à soupe

Huile de noisette : 2 e.s

Zeste citron vert 1 pce ;

Jus citron vert 1 pce

Mixer tout les ingrédients ensemble.

Assaisonner

Dressage :

Dans un emporte en assiettes creuses, disposer les morceaux de langoustines tout autour . Garnir le centre avec un mélange cerise/courgettes/coriandre et tapisser avec le tarama de langoustines. Déposez les courgettes, préalablement tailler en rondelles à la mandolines comme une fleur et garnissez le cœur de celle-ci avec le condiment cerise .

Servez le bouillon très chaud et le pain avec