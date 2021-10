Les épluchures et autres « déchets » de légumes bien propres – qu’il faut par conséquent bien rincer ou brosser avant – et sans pesticides sont remplis de goût et de nutriments. Pourquoi ne pas en faire un rapide bouillon au lieu de les jeter ? Une recette de Keda Black. Son dernier livre est consacré aux bouillons.

Bouillons gourmands : des recettes de base aux plats complets, concoctez-vous des dîners chaud bouillon ! : simples et tellement bons de Keda Black, et photographies de David Japy © Marabout

Vous pouvez garder vos épluchures quelques jours dans votre réfrigérateur ou, dès que vous avez écossé des petits pois ou épluché des asperges par exemple, lancer aussitôt un bouillon avec ce que vous auriez normalement jeté.

Utilisez-le tout de suite pour préparer un risotto au mêmes légumes, cuire des pâtes, le verser dans un minestrone, etc. Ainsi, vous rajoutez une couche de goût à vos plats.

Parmi les candidats : épluchures de carottes, de céleri-rave, de courgettes, cosses de petits pois, extrémités de haricots verts, parties ligneuses du fenouil, verts des poireaux, pieds de champignons, tiges de brocoli, feuilles de chou-fleur, premières feuilles du chou, extrémités d’asperges, tiges de persil ou d’autres herbes, etc

Ingrédients

Pour 50 cl environ Préparation : 5 minutes Cuisson : 30 minutes 250 g d’épluchures de légumes environ Le zeste de 1 zeste d’orange prélevé à l’économe Aromates, par exemple : 1/2 cuillerée à café de graines de fenouil 1/2 cuillerée à café de graines de coriandre 1/2 petit piment (facultatif

Méthodes

1. Dans une casserole, mettez les épluchures de légumes. Ajoutez les aromates que vous souhaitez, ici les graines de fenouil et de coriandre et le piment, puis recouvrez d’eau. Comptez environ 1 litre pour 250 g. Portez à ébullition puis laissez frémir 30 minutes à feu doux.

2. Filtrez le bouillon. Ajoutez le zeste d’orange et laissez infuser pendant le refroidissement. Vous pouvez mettre les solides cuits au compost ou les passer au moulin à légumes à grille fine pour une soupe ou des croquettes de légumes, si vous voulez vraiment tout exploiter jusqu’au bout.

Ne prolongez pas trop la cuisson du bouillon car certaines épluchures peuvent donner un goût amer. C’est le cas des pelures d’oignon, n’en mettez pas trop !

La méthode proposée ici, simple et efficace, est celle qui a le plus de chances de s’imposer au quotidien. Mais, comme pour l'autre bouillon de légumes du livre vous pouvez commencer par faire suer les épluchures dans un peu de matière grasse avant de les recouvrir d’eau et de les faire mijoter, le goût final sera un peu plus concentré. Utilisez ce bouillon comme un bouillon de légumes classique et n’hésitez pas à l’assaisonner avec du sel, du miso, de la sauce soja, de l’huile pimentée...

Bouillons gourmands de Kéda Black est paru chez Marabout