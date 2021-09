Une recette de Samir Ouriaghli, créateur de la marque Ankhor, sourceur de grandes épices françaises.

Poire Belle Hélène © Getty

Préparation : 10 minutes | Cuisson : environ 30-40 minutes | Repos : 30 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes)

4 belles poires (idéalement Williams)

250 gr de sucre

100 gr de chocolat

100 gr de beurre (facultatif)

2 cs de thym sec

Préparation

Faire un sirop en chauffant 1,5 litre d’eau avec le sucre et le thym. Et éventuellement le beurre pour un résultat plus gourmand.

Pendant ce temps, éplucher les poires tout en laissant la queue.

Dès que l’eau bout, plonger les poires. Les faire cuire 15-20 minutes en vérifiant la tendreté des poires avec une pointe de couteau. Il faut qu’elles soient suffisamment molles que pour être puissent être découpées avec une cuillère.

Sortir les poires du sirop et les laisser refroidir.

Faire fondre le chocolat au bain-marie avec une pincée de thym supplémentaire si vous le souhaitez.

Servir les poires tièdes, voire froides, avec le chocolat chaud.

Vous pouvez rajouter des noisettes ou des amandes concassées pour une note croquante.