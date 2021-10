Elvira Masson, la chroniqueuse d'On va Déguster, publie "Dans ma cuisine". 150 recettes inspirées de ses rencontres et de ses voyages.

Poires pochées © Pierre Lucet-Penato

Pour 4 personnes. Préparation 10 min / Cuisson 20 min

4 poires

75 cl d’eau

100 g de sucre

3 c. à soupe de miel

1 c. à soupe (plus ou moins selon les goûts) d’eau de fleur d’oranger

1 pincée de pistils de safran

1 pincée de graines de cardamome

Le zeste de 1 clémentine

(ou de ½ orange)

2 bâtons de cannelle

Mélanger tous les ingrédients, sauf les poires, dans une casserole et porter à ébullition.

Plonger délicatement les poires pelées entières, légèrement creusées par en dessous, mais non équeutées, dans le liquide. Baisser le feu et cuire pendant 15 minutes (un peu plus si les poires ne sont pas très mûres).

Quand elles sont cuites, les sortir délicatement à l’aide d’une pince. Filtrer le liquide et le faire réduire jusqu’à obtenir une texture pas tout à fait sirupeuse, mais assez épaisse. Servir les poires arrosées de leur jus.