Une recette de Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste

Pommes de terre nouvelles © Getty

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

600 g de petites pommes de terre nouvelles

3 gousses d’ail

5 brins de coriandre

½ c. à café de graines de cumin

3 citrons jaunes bien juteux

2 piments verts du potager

1c. à café rase de curcuma

1 c. à soupe de graines de sésame doré

1c. à café rase de gros sel

1 filet d’huile de sésame

Kachalu est une recette népalaise que m’a dévoilé Kabita.

Commencez par préparer le chuk : pressez les citrons, mettez le jus dans une casserole et portez à ébullition. En se concentrant, le jus de citron va caraméliser et devenir très foncé. Retirez du feu et laissez refroidir.

Brossez les pommes de terre et faites-les cuire 10 minutes dans de l’eau bouillante.

Dans un mortier, écrasez ensemble les graines de sésame, celles de cumin, un piment vert (retirez les graines si vous souhaitez un piquant modéré), l’ail et le gros se. Vous obtenez une pâte très aromatique. Si vous n’avez pas de mortier, hachez le tout finement avec un couteau éminceur.

Dans une sauteuse, avec l’huile de sésame, faites revenir très vivement le curcuma, le second piment, ajoutez la pâte d’épices et le jus de citron caramélisé. Incorporez les pommes de terre précuites et mélangez bien le tout quelques instants. Retirez du feu, parsemez de coriandre et dégustez.