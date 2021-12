Le chef, révélé par Top chef et aujourd’hui à la tête du restaurant Mosuke était l’invité de boomerang avec Augustin Trapenard. Il a concocté une entrée pour le réveillon de Noël inspiré du Japon. Il a donné sa recette aux auditeurs.

Saint-Jacques rôtie aux agrumes © Getty / Kaktusfactory, Ninprapha Lippert

Mory Sacko : "Le Yuzu kosho est condiment japonais à base d'agrumes et de piment fermentés. Et donc, on retrouve dans ce yuzu, des accents pimentés. C'est un condiment qui s'utilise très bien avec des viandes, sur des poissons et qui fonctionne très, très bien avec la Saint-Jacques. Ce condiment a un goût légèrement pimenté et de fermentation, il tire sur l'acidité.

Ingrédients

Pour 4 personnes

8 pcs noix de Saint-Jacques

10 g Yuzu Kosho

1 pcs Citron Vert

1 Pcs Clémentine Corse

1 pcs Pamplemousse

20g Crème liquide

1 pcs Échalote

10g Vin blanc

100g Beurre frais

La coquille Saint-Jacques est le produit de la table des fêtes par excellence

C'est un produit de saison. C’est au mois de décembre qu’elle est la meilleure, et elle se cuit très peu. Pour choisir une bonne Saint-Jacques, on la prend vivante. On peut demander au poissonnier de l'ouvrir. Mais plus elle est ouverte tard, plus elle va être fraiche et conserver sa texture légèrement craquante. On va la rôtir.

Pour cela, on débute avec une poêle bien chaude, parce que la cuisson doit être rapide. On met de l'huile, et les Saint-Jacques. Et dès qu’elles se colorent, on les sort du feu. On met une noix de beurre, on attend que le beurre mousse et on arrose.

La sauce au beurre blanc : on prend du vin blanc (ou vinaigre) et de échalote que l’on fait revenir. Ensuite, on sort du feu et on ajoute du beurre fondu. Et cela fait une sauce onctueuse, un peu acide et qui fonctionne bien avec le poisson. Si le beurre et le reste de la sauce ne s’agglomère pas : hors du feu, on ajoute de la crème froide, et un peu de beurre.

Les agrumes sont ajoutés le plus tard possible. On peut prendre du citron, du citron vert, de la clémentine ou bien du pamplemousse. On les pèle à vif, et on récupère le suprême.

