Une recette de Beena Paradin Migotto, entrepreneure, autrice et créatrice de podcast. Elle est aussi l'auteure de 5 livres de cuisine.

Samosa © Getty / Raiyanimuharramah3

Ingrédients pour 12 pièces

Pour la pâte

200 g de farine

½ cuillerée à café de ghee

½ cuillerée à café de sel

Pour la farce

2 pommes de terre (environ 200 g)

1 carotte

1 oignon

1 morceau de gingembre de 2 cm

10 feuilles de cari hachées

2 cuillerées à soupe de ghee

1 petit morceau de piment vert

1 poignée de petits pois frais ou surgelés

2 cc de garam masala

½ cuillerée à café de sel

Huile pour la friture

Dans un bol, délayez ½ cuillerée à café de sel avec 10 centilitres d’eau. Tamisez la farine dans un saladier et ajoutez le ghee. Mélangez et versez l’eau salée. Travaillez la pâte pendant 5 à 6 minutes jusqu’à obtenir une consistance ferme (comme une pâte brisée) et élastique. (Vous pouvez aussi réaliser la pâte avec un robot ménager en 3 minutes.) Laissez reposer la pâte pendant 30 minutes recouverte d’un linge humide. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire à l’eau ; pelez-les et découpez-les en petits cubes. Grattez, lavez et coupez la carotte en petits dés. Épluchez et hachez l’oignon. Pelez, lavez et hachez le gingembre. Lavez et hachez finement les feuilles de cari.

Dans une poêle, mettez à chauffer le ghee et faites-y sauter l’oignon 2 minutes à feu vif. Ajoutez le gingembre et le piment, laissez cuire 2 minutes. Ajoutez les carottes et les petits pois, le garam masala, salez et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes, jusqu'à ce que tous les légumes soient cuits.

Hors du feu, ajoutez les pommes de terre et les feuilles de cari. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Mélangez et laissez refroidir.

Étalez la pâte sur une surface farinée en un rectangle de 30 × 45 centimètres. Découpez 3 bandes dans le sens de la largeur. Dans chaque bande, réalisez 8 triangles.

Divisez la farce en 12 portions.

Prenez un triangle et déposez une portion de farce au milieu. À l’aide d’un pinceau, enduisez d’eau les bords de la pâte. Collez un second triangle sur le premier. Réalisez ainsi 11 autres samosas.

Faites chauffer l’huile dans une friteuse. Plongez-y au fur et à mesure les samosas et laissez-les dorer pendant 3 minutes de chaque côté à feu moyen.

Égouttez-les sur du papier absorbant. Servez bien chaud.