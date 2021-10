Une recette de Nadine Micheli, patronne du Cabanon à Ajaccio

Blanc de seiche © Getty

Ustensiles :

1 rondeau bas

1 planche à découper

1 couteau chef

Ingrédients :

2 kg de seiches

Huile d’olive

Whisky

Vin blanc

1 piment oiseau

Concentré de tomate

Ail

Oignons

Nettoyer les seiches, séparer la tête du corps, ôtez l’os de seiche (Sépion) et détacher les blancs de la peau avec le pouce.

Rincer les blancs de seiche sous l’eau claire et les découper en lamelles de 2 centimètre environ. Dans un rondeau saisir les seiches avec un petit peu d’huile d’olive à feu vif.

Quand elles accrocheront le fond de la marmite verser un ½ verre de Whisky préalablement chauffé et enflammé. Ajouter ensuite les oignons émincés et le piment oiseau.

Faire revenir à feu doux. Déglacer avec le vin blanc, mettre le concentré de tomates et l’ail haché. Mouillez à hauteur, salez et laissez mijoter 20 minutes environ. Contrôler la cuisson et l’assaisonnement, prolonger la cuisson si nécessaire.

Servir accompagné d’un riz blanc et parsemé de persil haché.