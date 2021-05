Une recette imaginée par Benoît Vatelier de la Maison Vatelier

Tarte pommes-noisettes et pommes caramel © Editions des Falaises

Pour 8 personnes – Préparation : 30 min – Repos : 1 h 10 – Cuisson : 35 à 40 min

Pour la pâte Streusel :

500 g de beurre doux

240 g de sucre cristal

2 g de sel

670 g de farine pâtissière

15 g de levure sèche

Pour la crème d’amandes-noisettes :

250 g de beurre doux

250 g de sucre cristal

125 g de poudre d’amandes

125 g de noisettes torréfiées concassées

25 g de farine

5 g de vanille

1,5 cl de Manzana

4 œufs

Pour les pommes caramel :

1 kg de pommes

300 g de sucre

1 gousse de vanille

Sucre glace

1 cuil. à soupe de noisettes concassées

Préparez la pâte Streusel

Faites blanchir le beurre et le sucre en fouettant. Ajoutez les ingrédients restants puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte. Réservez au frais 1 h puis étalez.

Préparez la crème d’amandes. Faites blanchir le beurre et le sucre. Ajoutez les autres ingrédients en terminant par les œufs. Mélangez progressivement.

Épluchez et coupez les pommes en gros quartiers. Réalisez un caramel avec le sucre et la gousse de vanille grattée. Laissez bien colorer. Plongez les pommes dans le caramel et laissez cuire 5 min environ. Retirez du feu et laissez macérer 10 min puis égouttez les pommes.

Foncez la pâte Streusel. Ajoutez la crème d’amandes-noisettes puis les quartiers de pom-mes. Enfournez 30 à 35 min à 180°C (th. 6).

Saupoudrez de sucre glace et décorez de quelques noisettes concassées.