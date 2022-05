Cette semaine le chef Grégory Cohen vous propose une recette légère et très savoureuse dans « Grand Bien Vous Fasse ! »

Tataki de thon en croûte de sésame © Getty / Lauri Patterson

Cette semaine, le chef Grégory Cohen vous propose une recette légère et très savoureuse dans « Grand Bien Vous Fasse ! »

Grégory Cohen livre sa recette de tataki de thon en croûte de sésame accompagné d'une sauce au gingembre. Mais avant toute chose, un tataki, c’est quoi ?

Grégory Cohen : « Le tataki, c'est un mi-cuit de thon. La pièce est très légèrement cuite sur la croûte et crue à cœur. »

Pour 2 personnes

ingrédients

Un filet de thon d'environ 500 grammes

Le jus d'un demi citron vert

Une pointe de gingembre râpé

Une cuillère à soupe de sauce soja

Deux cuillères à soupe d'huile de sésame

Poivre de moulin

Une tasse de graines de sésame. (Idéalement, un mélange de graines de sésame noir et doré)

Préparation

Préchauffez le four à 180 degrés

Dans un bol, mélangez le jus de citron, la cuillère à soupe d'huile de sésame, la sauce soja et le gingembre au poivre. Disposez le thon dans un plat et versez le mélange dessus. Retournez le thon pour bien l'enrober. Laissez mariner environ les cinq minutes de chaque côté. Ensuite, rajoutez des graines de sésame sur toutes ses faces pour faire une sorte de croûte.

Dans une poêle chauffée à feu moyen, versez le reste de l'huile de sésame. Mettez-y le thon à cuire pendant environ 20 secondes de chaque côté. Ensuite, retirez-le de la poêle et mettez-le sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Là, la cuisson est crue à cœur. Si vous souhaitez un mi-cuit, continuez la cuisson en déposant le poisson 6 à 8 minutes au four à 180 degrés.

Une fois la cuisson terminée, attendez que le thon refroidisse. Les chairs vont alors se raffermir et ce sera plus facile à couper. Dans un petit bol, mélangez trois cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à café de gingembre râpé, le jus de citron vert et trois branches de ciboulette finement ciselées pour créer la sauce d’accompagnement. Une fois refroidi, coupez le thon en tranches très minces. Servez-le avec la sauce.