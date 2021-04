Une recette d'Abdel Alaoui, Chef, créé la Chaîne Food ABDELKOOK sur instagram et YouTube

Thé à la menthe © Abdel Alaoui

Pour 6 à 8 personnes - Préparation : 10 minutes - Infusion : 5 minutes

100 g de feuilles de thé vert gunpowder

1,5 litre d’eau

1 morceau de pain de sucre de 150 g (ou 15 morceaux de sucre)

1 botte de menthe fraîche

1. Déposez le thé vert au fond d’une théière. Portez l’eau à ébullition et couvrez-en le thé. Laissez reposer 5 minutes, puis récupérez et réservez cette eau (sans déranger le thé au fond de la théière) en versant doucement pour ne pas emporter les impuretés du thé.

2. Versez encore un peu d’eau bouillante sur le thé vert pour le rincer et éliminer le maximum de théine et d’amertume. Recommencez l’opération une fois.

3. Versez le reste d’eau bouillante sur le thé rincé et ajoutez l’eau initialement réservée. Ajoutez le sucre et mélangez légèrement à l’aide d’une cuillère. Introduisez la botte de menthe dans la théière et posez celle-ci sur le feu.

Portez à ébullition une dernière fois.

4. Retirez du feu et aérez le thé plusieurs fois en le versant dans un verre et en reversant le contenu de celui-ci dans la théière. Faites cela cinq fois de suite, ce qui suffira pour avoir un thé aéré et mousseux. Servez à n’importe quelle heure de la journée