Comme son fils avait parlé d'un "ptiramissou" Grégory Cohen a cherché une variation autour du tiramisu, qui soit un dessert pour accompagner le thé. Cette variation autour du plat italien avec le fondant des fruits et ses notes de thé, et de crème, devrait vous séduire

Un théramisu aux fruits rouges © Getty / Mats Silvan

Ingrédients

125g de mascarpone

40 cl de crème liquide 30% matière grasse

30 g de sucre semoule

Les grains d’une gousse de vanille

150 g de fruits rouge

Quelques biscuits "thé"

12 biscuits à la cuillère

et 25 cl de thé blanc

Recette

Gregory Cohen : "Faîtes monter la crème liquide en chantilly avec le mascarpone. Cela vous permet d'avoir une préparation neutre à laquelle vous allez pouvoir ajouter de la vanille, ou du chocolat, comme vous voulez.

Pour réussir la crème chantilly, on met tous les éléments au frais. Cela permet d'encapsuler l'air à l'intérieur du gras et d'avoir une meilleure chantilly.

On monte sa crème chantilly avec le sucre, puis la vanille. On incorpore le mascarpone tout en continuant à fouetter. On réserve au frais. On met le thé dans 25 cl d'eau froide avec les fruits et on va laisser infuser une heure environ.

Ensuite, on trempe les biscuits cuillère dans le thé. On monte le théramisu : on place une première couche de biscuit cuillère dans le fond d'un plat, on émiette quelques biscuits "thé". On met ensuite la préparation à base de mascarpone. Ensuite, on met des fruits rouges, puis des biscuits cuillère, on recouvre de la crème. On lisse à la cuillère. On place au frais environ une heure. Et avant de servir on émiette encore quelques biscuits thé pour donner du croquant."

