Une recette proposée par Ranwa Stephan, créatrice des "Délices de l'Ogresse", une conserverie artisanale située à la Courneuve et extraite du livre Récits-Recettes

Citron et Lemon Curd © Natalie Mckendrick / 500px

Une recette d'Alain

Pour 4 personnes

Ingrédients

2 citrons bios

20 cl de crème fleurette bien froide

250 g de mascarpone

3 cuillères à soupe de Lemon curd

4 cuillères à soupe de limoncello ou concentré de jus de citron bio

3 œufs

100 g de sucre

250 g de biscuits cuillère

Préparation

1/ Séparer les blancs et les jaunes des 3 œufs. Monter les blancs en neige et les garder à part. Monter également la crème fleurette en chantilly bien ferme. Réserver.

2/ Dans un grand bol, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre restant jusqu'à obtenir une couleur blanche. Ajouter le mascarpone et le Lemon curd. Ensuite, ajouter le jus et le zeste râpé d'un des citrons. Bien mélanger.

3/ A l'aide d'une spatule ou d'une maryse, ajouter la crème chantilly et mélanger très délicatement. Ajouter enfin les blancs en neige et mélanger tout doucement pour que ce soit bien aérien.

4/ Dans un autre récipient, mélanger le jus du deuxième citron avec 50 g de sucre et le limoncello. Imbiber les biscuits cuillères dans ce mélange, avant de les disposer côte à côte dans un plat. Mettre ensuite une couche de la préparation au mascarpone, une autre couche de biscuits cuillères trempés dans le jus de citron, puis une autre couche de préparation.

5/ Pour le dessus, émietter un biscuit cuillère, verser le jus de citron et mettre le tout au frigo au minimum 4h. Ça change du tiramisu au café et au chocolat, c'est moins lourd, moins sucré, et vous sentez vraiment le goût du citron. C’est agréable, ça rafraîchit.

Note du chef

Le Lemon curd est une spécialité anglaise qui ressemble beaucoup à la crème au citron que nous utilisons pour la tarte au citron meringuée. Vous pouvez en préparer vous- même facilement ! Il vous suffit de râper le zeste de 2 citrons bios et de les presser. Dans une casserole, mélanger le jus, le zeste avec 125 g de sucre et 50 g de beurre. Faire chauffer à feu doux puis incorporer deux œufs. Cuire pendant 20mn le temps que le mélange épaississe sans cesser de remuer. Le Lemon curd est délicieux en tartine. Il se gardera dans un pot au réfrigérateur pendant plusieurs semaines.