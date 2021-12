Le jeune chef à la tête du restaurant Mosuke était l'invité d'Augustin Trapenard pour un Boomerang de Noël. L'occasion de donner un menu spécial fête qu'il conclue par ce dessert léger, fruité et coloré.

Poire pochée © Getty / kajakiki

Mory Sacko : "C'est un fruit poché généralement cuit dans un sirop. On le cuit à température douce, et on le laisse longtemps, comme si on voulait le confire. Le pochage permet d’imbiber le produit et de lui apporter un goût supplémentaire par imprégnation.

Ingrédients

Pour 4 personnes

4 pcs Poire Williams

50 g Fleur d’hibiscus séchée

2 pcs Anis etoilée

1 pcs Bâton Cannelle

2 pcs Clou de Girofle

200 g Eau

50 g Sucre

60 g Avoine flocon

30 g Amande entière

20 g Noisettes

20 g Graines de Tournesol

20 g Graines de Lin

5 g Poivre de Penja

2 g Poivre Sauvage de Madagascar

On épluche les poires, mais on ne les découpe pas : on les poche toutes entières pour avoir plusieurs textures : fondante à l’extérieur et croquante à cœur.

On les poche dans du bissap. C'est la boisson d'Afrique de l'Ouest : une infusion de fleurs d'hibiscus séchées ,infusées, puis sucrées. Chaque famille a sa recette. Généralement, elle contient un peu de vanille, des herbes, dont de la menthe... Dans mon restaurant, elle est faite avec de la vanille, du poivre, de la fève tonka, de la menthe, mais aussi du basilic et du shiso. Le bissap donne une magnifique couleur rouge. IL peut être utilisé en sirop, en vinaigrette ou en marinade pour un saumon.

Comme c'est Noël, on ajoute à la poire et au bissap, les mêmes épices que dans le vin chaud

On met de la cannelle, de l'anis étoilé, un peu de clous de girofle. Le parfum des épices va trancher avec l'acidité de l'hibiscus.

Le granola vient pour apporter le côté croustillant. Et je ne voulais pas une pate trop grasse. Le granola avec toutes ces graines, est parfait. C'est un produit très flexible. On peut mettre des graines de lin, de tournesol, de courge, du sésame, un peu d'avoine. On torréfie légèrement en ajoutant un peu de sucre pour légèrement caraméliser l'ensemble. Cela apporte une petite texture craquante.

Au dernier moment, j'ai ajouté du poivre de Madagascar, du Voatsiperifery. Il apporte des notes de fruits rouges, et donne une puissance et une ampleur à ce granola assez simple.

L'idée de cette recette est d'avoir le produit dans sa forme brute.

On essaye de garder la petite queue au-dessus. Dans le fond d'une assiette, on met le granola et on pose la pore comme si elle était sur de la terre. A la fin du repas, on attaque la poire et on retrouve avec ce petit côté un peu instinctif, primaire du fuit tombé à terre."

