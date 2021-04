Des recettes de Pierre Coulon. De la psychologie à la crèmerie, un homme au parcours éclectique

Pierre Coulon © La laiterie de Paris

Yaourt à la vanille

Ingrédients :

1 litre de lait

¼ de gousse de vanille

50 grammes de sucre de canne complet ou semi complet

½ pot de yaourt

La veille, faire bouillir le lait, le sucre et la vanille. Laisser au frigo toute une nuit.

Le jour même : chauffer le lait à 45 degrés, enlever la gousse de vanille (on peut la réutiliser une dizaine de fois il suffit juste de la rincer et de la faire sécher).

Ajouter le yaourt et mettre en pot. Faire cailler quatre heures à 45 degrés ou laisser une nuit dans la yaourtière.

Placer au frigo et consommer dans les quinze jours

Yaourt noisette

Ingrédients :

1 litre de lait

80 grammes de purée de noisette (ou d’amande, ou de pistache, ou de cacahuète)

50 grammes de sucre

½ pot de yaourt

On fait bouillir le lait, la purée de fruits secs et le sucre et on refroidit à 45 degrés.

On ajoute le yaourt et on étuve quatre heures à 45 degrés ou une dizaine d’heure à 30 degrés.

On refroidit et on les mange dans les quinze jours.

Yaourt brassé aux fruits

Ingrédients :

1 litre de lait

½ yaourt brassé

110 grammes de confitures (50% de sucre 50% de fruits).

La veille on fabrique un gros yaourt : on fait bouillir le lait, on le refroidit à 45 degrés et on ajoute le yaourt. On fait cailler le mélange quatre heures à 45 degrés ou une dizaine d’heures dans un gros saladier.

Quand le mélange est BIEN froid, on le bat (doucement) avec un fouet pour incorporer la confiture et on le met en pot.

Si on fait une confiture maison, il faut utiliser d’excellents fruits car c’est eux qui vont donner le goût aux yaourts. On peut utiliser des fruits surgelés s'ils sont rouges (myrtilles, framboises, …) Tout ce qui est pâle doit être frais car la surgélation fait perdre les arômes des fruits jaunes.