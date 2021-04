Des recettes de Pierre Coulon, fondateur de La Laiterie de Paris dans le quartier de la Goutte d'Or.

Labneh © La laiterie de Paris

Labneh à la chaussette

Ingrédients :

500 grammes de yaourt

Une grosse pincée de sel

On verse 500 grammes de yaourts dans une chaussette (propre et sèche !) que l’on suspend au robinet de l’évier de la cuisine.

On laisse égoutter deux heures

On bat avec un fouet. On ajoute le sel, on goutte et on ajuste en fonction.

L’Ayran

Ingrédients:

500 grammes de yaourt nature

500 grammes d’eau

3 grosses pincées de sel

On verse le tout dans un bocal en verre et on secoue bien

On goutte et on ajuste en sel, l’ayran doit être bien salé

On boit ça super frais !

Les petites astuces de Pierre Coulon

Mes yaourts sont trop liquides :

La température était trop basse

La souche de ferments était trop vieille

J’ai mis mes ferments dans du lait trop chaud

J’ai utilisé un lait qui n’a pas été chauffé

J’ai sorti mes yaourts trop tôt de l’étuve

Mes yaourts ont une couche de petit lait :

Je les ai laissés trop longtemps à l’étuve

Je ne les ai pas refroidis assez rapidement

Mes yaourts sont rances ou moisissent :