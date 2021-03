Une recette typique de l'île donnée par la cuisinière Suzy Palatin, invitée de l'émission On va déguster consacrée à la cuisine de la Jamaïque et des alentours.

Riz au lait de coco © Getty / ac_bnphotos

Ingrédients pour 6 personnes

150 g de riz rond

70 cl de lait

40 cl de lait de coco

100G de sucre de canne

le zeste d’ ½ citron

2 gousses de vanille

cannelle en poudre (facultatif)

Fendez les gousses de vanille en deux sur toute la longueur grattez-les et mettez-les avec leur graines dans une grande casserole avec le reste de citron, le lait et le lait de coco ajoutez le sucre, mélangez bien pour faire fondre le sucre, ajoutez le riz portez le tout à ébullition puis réduisez le feu et laissez cuire à feu très doux durant 40 minutes.

Enlevez le zeste, versez le riz dans une jatte, laissez bien refroidir et mettez au réfrigérateur durant deux heures.

Pour ceux qui aiment vous pouvez saupoudrez le riz d’une toute petite pincée de cannelle en poudre.