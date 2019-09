Une recette de Keda Black. Son nouveau livre "1 plat, 3 déclinaisons, 0 déchet" parait le 1er octobre

Les raisins seccs © Getty

Pour une vingtaine de sablés

500 g de farine (type 65, ou un mélange 80/65)

1 cuillerée à café de levure chimique

1 cuillerée à café de quatre-épices, ou un mélange personnel muscade, cannelle, gingembre, girofle (on peut utiliser le mélange chaï masala ou la citrouille de chez Nomie épices, nomie-epices.fr)

150 g de cassonade

340 g de beurre, et un peu plus pour la cuisson

1 œuf

160 de raisins secs bruns

Mélanger et les ingrédients secs : farine (tamisée), levure, sucre, épices.

Ajouter le beurre coupé en morceaux, le frotter du bout des doigts pour obtenir des miettes (on peut le faire au robot aussi).

Ajouter l'oeuf pour lier le tout et les raisins, mélanger pour former une pâte.

L'étaler sur 1 à 2 cm d'épaisseur sur un plan légèrement fariné, et découper des ronds avec un emporte-pièce ou un verre (de 7-8 cm de diamètre environ).

Faire chauffer une plaque ou une poêle, de préférence en fonte.

Cuire sur feu moyen avec un peu de beurre, environ 7 à 10 mn en retournant une fois : les welsh cakes doivent être dorés de chaque côté et fondants au milieu.

Les servir tout de suite avec du thé, du café (et du beurre en plus à tartiner pour les très gourmands). Ils sont bons froids aussi. On peut également les congeler crus et les cuire directement à la demande.