Une recette du chef doublement étoilé Olivier Nasti, Meilleur Ouvrier de France en 2007, dont le restaurant est à Kayserberg, en Alsace

Épinards et asperges vertes © Getty

Salade de jeunes pousses d’épinards et d’asperges vertes, noisettes torréfiées et champignons de Paris, vinaigrette à l’ail des ours

Cuire les asperges vertes dans de l’eau salée 8 à 9 min rafraîchir et réserver

Comme un millefeuille, alterner les pousses d’épinard et champignons coupés en fines lamelles

Assaisonnez avec noisette torréfiées, sel et poivre, huile de noisette

Préparer une vinaigrette pomme, huile de noisette et ail des ours hachés et assaisonner la salade d’épinard

