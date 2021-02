Une recette d'Alessandra Pierini. Cela fait presque trois décennies que la fondatrice de l'épicerie et cave à vin RAP sillonne les routes d'Italie sur les traces du produit d'exception.

Saltimbocca © Getty

Pour 2 personne (environ 4 escalopes)

2 escalopes de veau très fines (de 70 g environ)

4 tranches de jambon cru, doux et moelleux, comme le jambon de Parme

4 feuilles de sauge

20 g de beurre

10 cl de vin blanc

Sel et poivre du moulin

Cure-dents

Si les escalopes sont un peu épaisses, les aplatir et les attendrir à l’aide d’un poids ou d’un rouleau à pâtisserie. Recouvrir les escalopes avec le jambon cru (sans que celui-ci ne dépasse trop), déposer au milieu une feuille de sauge et maintenir le tout avec un ou deux cure-dents.

Dans une grande poêle, faire mousser la moitié du beurre et cuire

les escalopes à feu vif, 1 minute côté jambon et 2 minutes de l’autre côté. Verser le vin blanc, saler, poivrer, retirer les escalopes et les maintenir au chaud. Toujours à feu vif, faire réduire un peu la sauce, ajouter le beurre restant, verser sur les saltimbocca et servir.