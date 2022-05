Contrairement à une idée reçue les femmes sont aussi sujettes que les hommes aux infarctus. Pourquoi ? Quels sont les facteurs de risque ? Quelle prévention mettre en place ? Des spécialistes de la santé cardiaque féminine délivrent leurs conseils.

L'infarctus au féminin © Getty / Peter Dazeley

Il est situé au centre, légèrement à gauche, de la poitrine, il pèse 300 grammes, et va battre environ 3 milliards de fois dans une vie, il pompe cinq litres de sang environ par jour … Pendant longtemps, on disait les femmes préservées des maladies cardiovasculaires. Or 200 femmes par jour décèdent de maladie cardiovasculaire, et c'est la première cause de mortalité féminine, devant les cancers du sein.

Les cardiologues Emmanuelle Berthelot, Claire Mounier-Vehier, et la professeure de nutrition Isabelle Delaleu étaient les invitées d'Ali Rebeihi pour l'émission Grand bien vous fasse. À son micro, elles ont alerté les femmes, et donner quelques pistes pour prévenir l'infarctus.

Des signes différents de l'arrêt cardiaque chez l'homme et chez la femme

Claire Mounier-Vehier explique : "Lorsqu'une coronaire se bouche brutalement, la douleur thoracique telle qu'on la connaît concerne une femme sur deux. Mais dans l'autre moitié des cas, elles vont présenter des symptômes atypiques : un essoufflement et, ou, une fatigabilité à l'effort. Mais cela peut être des douleurs au niveau du creux gastrique quand le plancher ou la paroi latérale du cœur sont touchées.

Parfois la personne présente des signes digestifs. Les nausées, et les vomissements qu'on peut aussi voir chez les hommes, sont un peu plus fréquents chez les femmes. Elles ressentent parfois une douleur entre les omoplates, ou dans la mâchoire."

"Ce qui doit nous alerter, c'est la récurrence et la durée" ajoute Emmanuelle Berthelot : "Si la douleur thoracique oppressive est forte, qu'elle dure plusieurs minutes, qu'elle est accompagnée d'essoufflement, et de perte de connaissance, si quand on va changer de position, cela ne passe pas : il y a une urgence absolue."

Les facteurs de risque

Les cardiologues ont fait la liste : l'âge, le tabac, le diabète, le cholestérol, l'hérédité (20 % du risque), le surpoids, le stress, la sédentarité… A cela s'ajoute des facteurs strictement féminins : la contraception, la ménopause, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques qui font partie des facteurs de risque. Claire Mounier-Vehier a constaté que "la crise sanitaire entre télétravail, stress (dont la charge mentale) la position assise, et la possibilité de fumer a accru les risques pour les femmes."

Les moyens de prévenir

Claire Mounier-Vehier se veut rassurante. Pour elle, malgré des facteurs de risque, dans huit cas sur dix on peut éviter l'infarctus.

Moins de stress

Claire Mounier Vehier : "Nous, les femmes, nous sommes plus sensibles au stress sur nos artères que les hommes". Donc en diminuant le stress, on diminue les risques pour le cœur. Emmanuelle Berthelot explique : "Le cœur est une pompe, un muscle doué d'un système électrique connecté au système nerveux autonome. Plus les personnes sont stressées, plus le système aura du mal à gérer le système cardiaque. Donc diminuer le stress par la relaxation ou des exercices respiratoires, plus le cerveau sera disponible pour s'occuper du cœur."

Pour Emmanuelle Berthelot, il existe le stress chronique qui tue les gens à bas bruit. C'est le fait d'avoir des difficultés financières, d'avoir des difficultés familiales… Pour lutter contre, "il faudra reprendre une activité physique quotidienne régulière 30 minutes par jour. Et jouer sur les façons de se relaxer : le contact social, le rire, la respiration… On peut aussi travailler la cohérence cardiaque, en faisant des exercices respiratoires. On commence à respirer par le ventre et on remplit ses poumons du ventre jusqu'en haut des poumons, assez lentement. Il existe des applications pour cela. Comme Respire par exemple."

Moins de tabac

Claire Mounier Vehier : "Le tabac provoque des spasmes des artères alors que les femmes ont déjà des artères plus fragiles que les hommes. Plus vulnérables, très sensibles aux facteurs de risque classiques, dont le tabac, les femmes peuvent déchirer plus facilement aussi leurs coronaires. Le tabac allié à la contraception est un cocktail explosif pour le cœur des femmes."

Plus de sport

Ce qui protège le cœur, c'est l'entrainement. Plus il va être entrainé par le sport par exemple, plus il va être performant et efficace explique Emmanuelle Berthelot. Par ailleurs, il a un effet bénéfique sur le stress.

Moins de graisse et de sel

Trois ou quatre ans avant l'arrêt des règles, survient ce qu'on appelle la pré-ménopause. Claire Mounier Vehier : "On commence à se transformer en petite pomme si on ne fait pas plus d'activité physique et qu'on ne réduit pas notre ration calorique, parce qu'on consomme moins les calories ingérées. Donc il faut soit bouger plus, soit manger moins. Cinq ans après l'arrêt des règles, quand il y a plus d'oestrogènes et en l'absence de traitement hormonal substitutif de la ménopause, l'endothélium n'est plus capable de donner des signaux pour que l'artère reste souple et elle s'épaissit progressivement."

On peut jouer avec l'alimentation. Isabelle Delaleu préconise de "Cesser les produits hyper transformés. On recommencer à cuisiner à la maison, et on adopte l'alimentation méditerranéenne : plus de fruits, plus de légumes, moins de mauvaises graisses, moins de sucre, moins de sel. On mange moins de viande, et on adopte des viandes plus maigres."

Contraception

Emmanuelle Berthelot : "On change sa contraception. Il y a eu beaucoup de prescription de pilule progestative comprenant des œstrogènes de synthèse. On sait aujourd'hui que ces pilules ont tendance à augmenter le risque vasculaire et notamment la formation de caillots sanguins."

Faire une sieste, même crapuleuse

Enfin Claire Mounier Vehier préconise de faire une petite sieste d'un quart d'heure : "Cela permet de diminuer les taux d'hormones du stress.

Et on dit que 2 à 3 rapports par semaine chez un patient qui a fait un infarctus diminuent de 25 % le risque de récidive

. C'est tabou, mais cela fait partie des activités physiques recommandées par l'Organisation mondiale de la santé."