Une recette de Nadine Micheli, patronne du Cabanon à Ajaccio

Araignée de mer © Getty

1,5 kg ou 2 kg d’araignée de mer vivante

Commencer par nettoyer les araignées de mer en les brossant sous un filet d’eau froide. Mettre une grande marmite sur le feu. À ébullition y plonger les araignées, couvrir et baisser le feu puis Laissez refroidir à température.

Le temps de cuisson est égal au poids de l’araignée en minutes c’est-à-dire une araignée de 1 kg doit cuire 10 minutes.

Retirer la carapace du haut à l’aide d’un couteau d’office, elle se détache facilement après cuisson. Travailler au-dessus d’une bassine pour récupérer le jus qui s’en échappe. Vous pouvez récupérer cette carapace pour présenter votre plat. Sur l’autre partie du corps commencer par enlever les branchies, et la queue (Une partie des intestins et la bouche y sont attachés.)

Vous pouvez, si vous avez du temps et de la patience récupérer la chair sinon ce n’est pas nécessaire pour la réalisation de la sauce.

Après avoir découpé l’araignée en plusieurs morceaux la mettre dans le rondeau avec un fond d’huile d’olive. Déglacer avec un demi-verre de Cognac.

Après évaporation, ajouter les oignons émincés, une tête d’ail et deux piments oiseaux plus la pulpe de tomate. Mouiller avec l’eau de cuisson.

À ce stade là on ne sale toujours pas, on laisse réduire pendant quatre heures à feu doux et à découvert.

À mi-cuisson ôter la tête d’ail.

Au bout de ces quatre heures de cuisson la texture et la couleur de votre sauce auront changées, vous sentirez alors l’odeur caractéristique de cette sauce à la Gritte.

Traditionnellement, cette sauce se sert avec des Spaghettis ou des linguines