Une recette extraite du livre d'Alessandra Pierini, "La sauge : dix façons de la préparer" (Editions de l'Epure)

Sauge frites © Alessandra Pierini / Editions de l'Epure

25 grosses feuilles de sauge avec 5 cm de tige

50 g de farine

10 cl de bière froide

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

6 gouttes de jus de citron

30 cl d’huile pour friture

sel

laver la sauge et la déposer sur du papier absorbant pour la sécher.

Verser la farine dans un bol avec l’huile d’olive, le jus de citron, la bière, et bien mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène, proche d’une pâte à crêpes.

Chauffer l’huile pour friture dans une petite casserole à bords hauts (environ 160 °C).

En les tenant par la tige, tremper les feuilles de sauge, une à une, dans la pâte et les plonger dans l’huile. Les sortir dès qu’elles commencent à dorer, les déposer sur du papier absorbant, les saler et les déguster chaudes et bien croquantes à l’apéritif.

Pour réussir la recette, il faut que la bière soit glacée mais vous pouvez aussi la remplacer par de l’eau pétillante, toujours très froide, même si le résultat sera moins aérien.

Vous pouvez aussi aromatiser la pâte avec des épices comme le safran, la poudre de zeste de citron séché, le paprika, le sumac…