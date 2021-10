Une recette de Keda Black.Son dernier livre est consacré aux bouillons

Soupe champignons miso © David Japy

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 45 minutes (bouillon compris)

Bouillon

600 g de champignons (shiitakés, de Paris, portobellos, sauvages) nettoyés et hachés grossièrement

Aromates

1 oignon rose pelé et émincé

3 oignons de printemps nettoyés et émincés, y compris le vert

1 gousse d’ail pelée et hachée

1 ou 2 cuillerées à soupe de miso rouge

3 cuillerées à soupe d’huile d’olive

Service

1/2 botte de ciboulette hachée

Une dizaine de brins de persil hachés

Une petite poignée de pousses de roquette ou de cresson hachées Poivre

Dans une cocotte, faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Ajoutez l’oignon rose émincé et faites-le revenir à feu moyen-doux, jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajoutez 2 oignons de printemps, faites-les revenir quelques minutes. Ajoutez l’ail haché et faites-le revenir sans le faire griller. Ajoutez 400 g de champignons. Faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres et un peu dorés, en remuant de temps à autre. Versez 1 litre d’eau dans la cocotte. Portez à ébullition à feu vif, puis baissez le feu. Laissez mijoter 30 minutes à feu doux.

Prélevez un peu de bouillon dans un petit bol et diluez 1 cuillerée à soupe de miso. Remettez le mélange dans la cocotte. Goûtez et rectifiez la quantité de miso si besoin. Ajoutez-en si le bouillon n’a pas assez de goût, rajoutez un peu d’eau s’il y en a trop.

Dans une poêle, faites dorer les oignons et les champignons restants dans 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, pour bien les faire dorer et croustiller.

Dans 4 bols, versez le bouillon, ajoutez les champignons et les oignons ainsi que les herbes et pousses hachées. Poivrez.