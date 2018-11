Une recette de Cathleen Clarity, extraite du livre : "La cuisine américaine familiale & authentique" (Hachette Pratique)

Soupe de nouilles au poulet © Nicolas Lobbestaël / Hachette Cuisine

La soupe qui guérit tous les maux ! Ma mère en préparait des litres et il y avait toujours un bol fumant qui m’attendait quand je retrais à l’université. La « Chicken Soup »… ma Madeleine de Proust

Préparation : 40 min / Cuisson : 1h30 + 15 min / 4 pers

2 cuil. A soupe d’huile d’olive extra vierge

1 oignon moyen haché

3 gousses d’ail émincées

2 carottes de taille moyenne coupées en biseau

2 branches de céleri coupées dans la longueur puis ne fines tranches

4 brins de thym frais

1 feuille de laurier

220g de tagliatelles sèches

180g de blanc de poulet émincé finement

Fleur de sel et poivre du moulin

1 poignée de persil frais ciselé Biscuits type Tuc (pour servir)

Pour le bouillon de poulet :

1 gros poulet bio (1,8 kg env.) vidé

2 carottes coupées en gros morceaux

2 gros oignons blancs coupées en quatre

1 tête d’ail coupée en deux

2 feuilles de laurier

1 cuil. A café de grains de poivre

1 cuiil. A café de sel de mer

Préparez le bouillon de poulet. Mettez le poulet et les légumes dans une grande cocotte et couvre d’eau environ 3l. Parfumez avec le thym, les feuilles de laurier et les gains de poivre.

Portez lentement à ébullition puis laissez mijoter à feu doux pendant 1h à 1h30. Ecumez régulièrement et ajoutez un peu d’eau à mi-cuisson si nécessaire. Sortez délicatement le poulet du bouillon et posez-le sur une planche à découper.

Laissez refroidir puis enlevez la peau et les os. Réservez la chair dans un bol.

Passez le bouillon de poulet au chinois. Utilisez-le immédiatement ou conservez-le au frais pendant une semaine. Vous pouvez également le congeler.

Faites chauffer une cocotte avec l’huile et faites y revenir les oignons, l’ail, les carottes, le céleri, le thym et le laurier pendant 6 min en mélangeant.

Versez le bouillon de poulet et portez à ébullition. Incorporez les nouilles et laissez cuire 5 min ou plus jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ajoutez le poulet, salez, poivrez.

Quand la préparation est bien chaude, parsemez de persil ciselé et servez avec les biscuits.