Une recette d'Alessandra Pierini, fondatrice de l'épicerie et cave à vin RAP. Un lieu exubérant et accueillant où trouverez le meilleur de l'Italie.

Suppli © Getty

Pour 6 personnes (environ 15 suppli

250 g de riz carnaroli

2 l de passata (coulis) de tomates

1⁄2 branche de céleri

1⁄4 d’oignon blanc

2 pincées de graines de fenouil

100 g de foies de volaille

300 g de chair à saucisse

70 g de parmesan râpé

1 mozzarella fiordilatte (bien égouttée) de 125 g 2 branches de basilic

Huile d’olive

Huile de friture

Sel

Pour la panure

Farine

2 œufs

10 g de parmesan râpé

200 g de chapelure

Sel

Faire cuire la purée de tomates pendant environ 30 minutes à feu moyen, ajouter 3 pincées de sel.

Dans une grande casserole, verser 2 cuillerées à soupe d’huile. Faire suer à feu moyen le céleri et l’oignon finement émincés, ajouter 2 pincées de sel et les graines de fenouil. Ajouter les foies de volaille finement hachés et laisser cuire pendant 15 minutes. Ajouter la chair à saucisse, bien mélanger et laisser cuire à nouveau 15 minutes. Ajouter la sauce tomate, puis le riz et laisser cuire 16 minutes.

Éteindre le feu, ajouter le parmesan et le basilic grossièrement haché à la main. Saler.

Couvrir pendant 2 minutes et laisser reposer après avoir bien mélangé avec une cuillère en bois.

Couper la mozzarella égouttée en dés. Dès que le riz a refroidi, modeler des boulettes en forme d’œuf en insérant un dé de mozzarella au milieu.

Préparer trois assiettes. Dans la première, verser de la farine. Dans la seconde, casser les œufs, saler, ajouter le parmesan et bien mélanger. Dans la troisième, verser la chapelure.

Fariner les boulettes, les passer dans l’œuf puis dans la chapelure et les plonger dans un bain de friture à 170 °C pendant 4 minutes. Servir bien chaud.