Ce plat de cuissons en terre cuite a été inventé par les Berbères. Grâce à sa forme particulière les aliments deviennent fondants pendant la cuisson et transmettent leur goût équilibré avec sagesse et intensité.

Tajine de poulet aux châtaignes et citrons confit © Radio France / Giulia Foïs

Giulia Foïs a reçu dans son émission Babel-sur-Seine Eleonora Galasso, ancienne journaliste italienne reconvertie cheffe et Food interpreter, amoureuse de son pays qu'elle met à l'honneur dans son livre A la romaine, la cuisine de la Dolce Vita. Elle a réalisé en direct un Tajine de poulet et aux châtaignes et citron confit , dont elle livre ici la recette.

Ce tajine demande 10 minutes de préparation ainsi que 30 minutes de cuisson.

Ingrédients pour 8 personnes

4 cuisses de poulet fermier tranchées en flambées

3 gros oignons finement hachées

4 gousses d'ail épluchées et écrasées

200 ml de vin blanc mousseux ou champagne ou prosecco

1 petit bouquet de persil frais, haché

1 petit bouquet de menthe fraîche, finement haché

1 petit bouquet de coriandre fraîche, haché

2 citrons coupés en 8 quartiers chacun

1 citron confit grossièrement haché

100 g de grosses olives rouges

100 g de châtaignes cuites

10 pistils de safran

1 cuillerée à café de gingembre moulu

1 cuillerée à café de curcuma moulu

6 cuillerées à soupe d'huile d'olive vierge extra

250 g de couscous

30 g d'amandes effilées

Préparation

Dans un tajine, faire revenir doucement l'ail et les oignons dans l'huile pendant 5 minutes à feu vif. Ajouter le poulet et le faire dorer de toutes parts. Ajouter le vin, la moitié du persil, de la menthe et de la coriandre, les quartiers de citron, le citron confit, les olives et les châtaignes.

Une fois le vin absorbé, diluer le safran, le gingembre et le curcuma dans 200 ml d'eau chaude et l'ajouter dans le tajine afin de créer une sauce onctueuse. Cuire le poulet 30 minutes au total.

Dix minutes avant la fin de la cuissons du tajine, préparer le couscous comme indiqué sur le paquet. Servir le couscous avec le tajine. Décorer avec les herbes fraîches restantes et les amandes effilées. Déguster chaud.

