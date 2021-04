Une recette d'Alessandra Pierini

Taralli au fenouil

15 g de graines de fenouil

250 g de farine T 45 ou T 55

1 cuillère à café rase de sel

1 pincée de poivre

5 cl d’huile d’olive

10 cl d’eau tiède

Moudre grossièrement les graines de fenouil. Verser la farine, le fenouil, le sel et le poivre sur un plan de travail.

Mélanger à la main, former une fontaine, ajouter d’abord l’huile puis ensuite l’eau, en les incorporant progressivement. Pétrir le tout pendant quelques minutes, jusqu’à obtenir une pâte élastique et souple.

Former une boule, la déposer dans un saladier, la couvrir d’un film alimentaire et la laisser reposer pendant 30 mn.

Façonner la pâte en boudins d’une longueur de 12 cm et d’un diamètre de 1 cm. Fermer les extrémités de chaque boudin pour former des anneaux. Faire bouillir une casserole d’eau salée et y plonger les taralli.

Dès qu’ils remontent à la surface, les égoutter avec une écumoire et les placer sur un torchon pour qu’ils sèchent pendant 30 mn.

Les déposer ensuite sur une plaque couverte de papier sulfurisé et les cuire pendant 30 mn dans le four préchauffé à 180 °C, le temps qu’ils durcissent et dorent légèrement.

Vous pouvez également découper des boudins plus longs pour former de plus grosses boucles, ou leur donner une autre forme, par exemple celle, entortillée, des bretzels. Ces taralli sont parfaits pour l’apéritif.