Une recette de Stéphane Reynaud, chef du restaurant "Oui Mon Général !" à Paris

Tarama © Marie-Pierre Morel

Préparation : 10 mns

200 g d’œufs de cabillaud fumés

80 g de pain de mie

10 cl de lait

1 petit-suisse

15 cl d’huile d’olive + 5 cl

1 jaune d’œuf

Le jus de 1 citron

1 oignon nouveau

4 feuilles de basilic

Enlever la fine pellicule entourant les œufs de cabillaud. Mettre le pain de mie à tremper dans le lait. Bien égoutter le pain. Mixer les œufs de cabillaud avec le pain, le petit-suisse et le jaune d’œuf, monter le tout avec 15 cl d’huile d’olive et le jus de citron. Garder au frais pendant 30 minutes.

Mixer le basilic avec l’huile d’olive restante, émincer l’oignon nouveau dans la longueur. Servir le tarama en faisant un puits dans lequel on place l’huile d’olive au basilic et les lamelles d’oignon.

Avec une assiette de légumes

Le tarama peut très bien servir de base à une belle assiette de légumes crus avec lesquels on viendrait faire trempette. Pour une version light, on peut tout à fait remplacer l’huile d’olive et le jaune d’œuf par un deuxième petit-suisse, histoire de se donner bonne conscience.