Chaque bouchée de cette salade naturellement salée et riche en goût nous transporte au bord de la mer ! Une recette végétarienne de fête, tirée du livre "Nouveau manuel de la cuisine végétale" de Rebecca Leffler paru chez Solar Editions.

Tartare d'algues, recette tirée du "Nouveau manuel de la cuisine végétale" de Rebecca Leffler © Solar editions

Cette salade est un hommage aux deux côtes de l’Atlantique où les algues sont reines et qui sont chères au cœur de Rebecca Leffler, la côte bretonne et la côte est des États-Unis, dans le Maine, où elle a passé tous les étés de son enfance. Avec cette salade, on a l’impression d’être sur une plage atlantique, de sentir les embruns et le côté sauvage des rochers et de la végétation alentour. Et, bonne nouvelle, les algues comptent parmi les aliments les plus bénéfiques pour la santé ! En entrée, ce tartare ouvre les papilles, mais n’hésitez pas à le servir en plat avec une protéine au choix et du riz.

Les algues ont une action détoxifiante sur l’organisme, permettant au foie d’évacuer les toxines. Et elles regorgent de vitamines et minéraux ! Grâce à leurs vertus diurétiques, elles renforcent les reins et le système immunitaire et tonifient le cœur. En plus, avec leur goût légèrement sucré-salé, elles apportent beaucoup de saveur aux plats sans qu’il soit nécessaire de rajouter du sel !

Pour 2 portions

100 g de mélange d’algues fraîches, selon la disponibilité sur votre marché (un mélange de dulse, wakamé, laitue de mer, nori)

1 avocat (mûr)

Le jus de 1 citron

1 cuil. à café de tamari

2 cuil. à café d’huile de sésame

2 grosses poignées de salade au choix

En garniture : graines de sésame torréfiées, 1 poignée de graines germées ou de coriandre fraîche,

1 filet de vinaigre d’umeboshi (ou vinaigre de riz)

Les petites salades

Mettez la chair de l’avocat dans un bol et écrasez-le bien avec une fourchette. Mélangez avec la moitié de l’huile, le jus de citron et le tamari.

Placez la salade sur une assiette, déposez l’avocat en cercle ou en carré avec un emporte-pièce. Déposez le mélange d’algues au-dessus de l’avocat et versez le reste de l’huile, de jus de citron et de tamari.

Garnissez avec les graines de sésame, les graines germées et/ou de la coriandre ciselée et un filet de vinaigre d’umeboshi si vous aimez son côté très salé !

