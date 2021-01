Une recette extraite du livre "L'Esprit Chapel"

Tarte aux pralines roses © Sabine Bucquet

Pâte sucrée pour 8 personnes

235 g de farine

100 g de beurre pommade

1 oeuf

50 g de sucre glace

2,5 g de levure chimique

Appareil aux pralines

250 g de pralines roses concassées

250 g de crème liquide

Progression

Dans la cuve d’un robot-mélangeur, mettre la farine et la levure, ajouter le beurre pommade et le sucre glace et finir avec l’oeuf. Former une boule et réserver dans un film alimentaire au réfrigérateur 45 minutes minimum.

Étaler la pâte, foncer des moules individuels, ou un moule à tarte. Réserver au réfrigérateur 30 minutes minimum.

Cuire les fonds de tartelette à blanc, garnis de billes d’argile, dans un four à chaleur ventilé, préchauffé à 160 °C, pendant 20 à 25 minutes. Les fonds doivent être cuits complètement et dorés. Réserver.

Dans une casserole, réunir la crème et les pralines roses, porter à ébullition et cuire à frémissement pour monter à 103-104 °C au thermomètre à sucre. Laisser refroidir.

Garnir les fonds de tartelette avec l’appareil aux pralines. Réserver au réfrigérateur.