"On va Déguster" se penche sur le légume-fruit vedette de l'été : la tomate ! Entre les gaspachos et les salades tomates-mozza, il y a bien un peu de place pour une tarte tatin à la tomate et aux oignons : Sylvain Sendra nous livre sa recette.

Tatin de tomates

Les ingrédients :

5 tomates pas trop grosses et un peu fermes

2/3 petits oignons rouges

20 de beurre

20 gr de sucre

1 botte de basilic (petites feuilles)

250 gr de Comté

20 gr de moutarde

1 pâte feuilletée

Sel poivre

Huile d’olive

1 branche de thym citron

Réalisation :

Couper les tomates et oignons en 2. Poser sur une plaque à pâtisserie. Ajouter le sel, le poivre, le sucre et le thym. Faire confire au four à 140° entre 20 et 30 minutes. Puis ranger dans un plat antiadhésif - poser la pâte feuilletée par-dessus et mettre à cuire à 180° pendant 45 minutes.

Sortir du four. Démouler - Poser par-dessus des tranches de Comté. Badigeonner de moutarde. Ajouter un peu de thym frais, des feuilles de basilic et un tour de moulin à poivre.