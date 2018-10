Une recette de Jacques Maximin extraite de son livre "Maximin cuisine les légumes" (Albin Michel)

Poivrons grillés © Getty

Pour 6 personnes Préparation : 30 min la veille, 1 h le lendemain Cuisson : 20 min

2 poivrons rouges

2 poivrons jaunes

2 poivrons verts

1 tasse d’anchoïade*

Gelée fine de volaille

4 cuil. à soupe de basilic frais haché

70 g de parmesan

Huile d’olive

Grains de sel de Guérande

6 rondelles de baguette

Facultatif : 6 belles sardines fraîches

Préparation de la gelée au basilic

Faire la gelée la veille et la mettre au réfrigérateur. On en sortira 2 à 3 louches au moment de monter la terrine.

Hacher le basilic et le mélanger à la gelée, ce qui ramollira un peu et la rendra plus facile à étaler.

Préparation des poivrons

Faire griller les poivrons.

Montage de la terrine

À l’aide d’un pinceau, tartiner le fond et les parois d’une terrine avec de la gelée ramollie et remettre au froid pour qu’elle durcisse à nouveau.

Pendant ce temps, retirer la peau des poivrons et les détailler en bandes de la largeur de la terrine. Reprendre la terrine, et sur le fond aligner une couche de poivrons rouges. Avec une cuillère, recouvrir de gelée au basilic ramollie et couvrir avec une couche de poivrons verts, remettre de la gelée et mettre du poivron jaune

Terminer en couvrant de gelée et mettre au froid pour que la gelée prenne bien.

Finition et présentation

Couper 6 rondelles de baguette, les faire griller, laisser un peu refroidir et les tartiner d’anchoïade.

À l’aide d’un couteau économe, détailler le parmesan en fins copeaux.Facultatif mais recommandé : lever les filets de 6 belles sardines et les faire rapidement griller sur un côté.

Présentation

Dans chaque assiette, dresser une belle tranche de gelée aux poivrons, ajouter une rondelle de pain à l’anchoïade. Si on le souhaite, poser 2 filets de sardines parsemés de quelques grains de sel de Guérande.

Parsemer ensuite l’assiette de copeaux de parmesan et d’un filet d’huile d’olive. Servir sans attendre.(*) L’anchoïade se trouve toute prête en petits pots dans le commerce.

► (RÉ)ÉCOUTER | On va déguster : La leçon de cuisine de Jacques Maximin