Une recette de Jacques Maximin extraite de son livre "Maximin cuisine les légumes" (Albin Michel)

Tomates farcies © Getty

Pour 4 personnes Préparation : 35 à 40 min Cuisson : 1 bonne heure

12 tomates avec le petit pédoncule

4 grosses tomates

1 courgette

1 concombre

2 aubergines

2 patates douces

8 kumquats

100 g de raisins secs de Smyrne

3 cuil. à soupe de miel

3 cuil. à soupe de rhum

1 gousse de vanille

80 g de beurre en tout

Préparation des tomates et des légumes

- Plonger les tomates à pédoncule 15 s dans l’eau bouillante pour retirer la peau puis leur couper un chapeau côté pédoncule, les réserver. Évider les tomates en les débarrassant de leurs graines. Les réserver tête en bas sur une planche.

- Plonger les grosses tomates 15 s dans l’eau bouillante pour retirer la peau puis leur couper un chapeau. Évider les tomates en les débarrassant de leurs graines. Les détailler en petits dés.

- Éplucher des patates, les détailler en petits dés. Peler le concombre et la courgette, les débarrasser de leurs graines. Les détailler en petits dés. Faire de même avec les aubergines et les kumquats, les réserver à part.

Cuisson des légumes

- Dans une sauteuse, mettre à chauffer à feu moyen-vif 40 g de beurre, ajouter les aubergines et les kumquats. En tournant en tous sens, les poêler rapidement 1 à 2 min, ajouter le rhum et le faire réduire complètement toujours en tournant. Verser 1 cuil. à soupe de miel, bien le mélanger en tournant le tout convenablement. Baisser le feu.

- Dans une autre sauteuse, mettre à fondre à feu moyen-vif 40 g de beurre, ajouter 2 cuil. à soupe de miel, les mélanger. Verser ensuite les dés de courgette, de concombre et la gousse de vanille, les dés de patate et de tomate, mélanger convenablement le tout en les faisant revenir rapidement pendant 2 à 3 min.

- Les verser alors dans la sauteuse d’aubergines. Bien mélanger et, à feu doux, laisser cuire et compoter jusqu’à cuisson complète et disparition du jus. Ajouter alors les raisins secs et les mélanger.

Finition et présentation

- Retourner les tomates à pédoncule, y répartir la mini-ratatouille. Laisser un peu refroidir et couvrir les tomates de leur petit chapeau réservé. En dresser 3 par assiette et les servir à température ambiante.

