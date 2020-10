Un plat comme un câlin feuilleté =avec une béchamel onctueuse et réconfortante. »

Tourte feuilletée au jambon. Recette tirée de "Terrines, Rillettes, Saucisses et Pâtés Croûte, 89 recettes de charcuterie maison", par Gilles et Nicolas Vérot paru aux éditions du Chêne © .

Ingrédients pour 6 personnes

tranches moyennes de jambon blanc 500 g de pâte feuilletée (atelier p. 83) 50 g de farine 150 g d’emmental râpé 50 cl (500 g) de lait 50 g de beurre doux 2 œufs 1 cuillère à café de sel 2 pincées de poivre moulu

Recette

Dans une première casserole, porter le lait à ébullition, puis retirer du feu.

Dans une seconde casserole, faire fondre le beurre, puis ajouter progressivement la farine en mélangeant jusqu’à obtenir la consistance d’une purée épaisse.

Verser progressivement le lait chaud, saler, poivrer en mélangeant afin d’obtenir une sauce béchamel. Placer au réfrigérateur pendant 30 minutes. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte feuilletée en 2 disques, pour avoir un socle et un couvercle.

Couvrir la plaque de four de papier cuisson, et y déposer le socle de pâte. Placer une première tranche de jambon au milieu de la pâte en laissant au minimum 2 cm de pâte découverte autour de la préparation (atelier p. 85). Recouvrir le jambon d’une couche de béchamel, puis d’emmental. Répéter l’opération en respectant l’ordre : jambon, béchamel, emmental. Dans un bol, battre les œufs.

À l’aide d’un pinceau, enduire le socle de pâte d’une fine couche d’œuf battu autour de la garniture sur environ 2 cm (atelier p. 85).

Placer le couvercle de pâte de manière à épouser la garniture. Souder les pâtes entre elles en appuyant légèrement à l’endroit qui a été enduit d’œuf (atelier p. 85). Couper et retirer le surplus de pâte sur 2 cm environ. Puis exercer une nouvelle pression pour finir de coller les pâtes.

Badigeonner le feuilleté avec le reste d'œufs battus et le décorer (atelier p. 85). Mettre au four préchauffé à 180 °C (th. 6) et faire cuire à chaleur tournante pendant 30 minutes. Déguster aussitôt.

