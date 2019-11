Une recette de la chroniqueuse culinaire Mireille Sanchez extraite de son livre "Le Poulet Voyageur" (éditions BPI)

Foies de volaille © Getty

4-6 personnes

Préparation 15 min + réfrigération 2 à 4 h

Cuisson 10 min

500 g de foies de volaille

3 tranches de bacon hachées en petits dés

1 gros oignon coupé en dés

1 gousse d’ail hachée

¾ tasse de beurre

4 c. à soupe de persil haché

3 c. à soupe de sherry

noix de muscade

sel et poivre noir au goût

Chauffer une grande poêle et faire revenir le bacon à feu vif 2 minutes. Ajouter l’oignon, l’ail et ¼ de tasse de beurre et cuire encore 3 ou 4 minutes.

Préparer les foies en découpant la partie blanche filandreuse. Ajouter les foies dans la poêle et cuire 7 à 10 minutes avec un peu plus de beurre. Ajouter alors le sherry et le persil ; râper la noix de muscade à convenance. Saler et poivrer au goût.

Retirer du feu et verser le mélange dans un robot culinaire et mixer jusqu’à consistance lisse. Verser la préparation dans un plat de service, égaliser la surface.

Faire fondre le beurre restant et le verser sur le pâté. Couvrir et mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la graisse se durcisse.