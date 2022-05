Comment vous régaler avec des sandwichs rapides à préparer, et à tout moment de l'année ? En voici trois qui vont forcément vous séduire !

Trois sandwichs simples à déguster en toutes circonstances ! © Getty / kajakiki

Le Food bloggeur Bastien Petit, le chef cuisinier Grégory Cohen et la journaliste Danièle Gerkens sont venus partager quelques idées gourmandes pour inspirer vos sandwichs, vos croques, vos tartines, à déguster en toutes circonstances.

1 -Le grec à base de caviar d'aubergines (de feta et de roquette)

C'est sans doute le plus original des trois !

Bastien Petit vous suggère de prendre du pain au maïs dont le côté un peu sucré va venir casser l'amertume du caviar d'aubergine qu'il vous suggère d'étaler dans ce sandwich grec.

Un pain au maïs sur lequel on vient tartiner généreusement son caviar d'aubergine. On y dépose ensuite un peu de tomates séchées et de roquette. On referme et sur le dessus, mettez-y des tranches de feta, des épices (mélange d'origan, de graines de sésames, zaatar et du paprika fumé).

Le tout passé ensuite sous le gril du four !

2- Le Croque-biquette

Bastien Petit vous conseille LE CROQUE-MONSIEUR dont vous ne pourrez jamais vous lasser. Comme son nom l'indique, à base de chèvre, il passera absolument partout, où que vous soyez, sur la route des vacances, pendant un pique-nique, un déjeuner sur son lieu de travail… car son petit atout gourmand c'est qu'il n'a pas besoin d'être réchauffé pour être bien apprécié

Faites griller votre pain (toasté ou sous un grille)

Étalez votre crème fromagère à base de chèvre (de votre choix)

Ajoutez-y du jambon (de votre choix)

Ajoutez-y de la roquette

Vous n'avez plus qu'à refermer votre sandwich et à déguster !

3- Le fameux club sandwich !

Si le jambon-beurre reste le plus consommé en France, celui-ci a de quoi le concurrencer tant il est aussi léger, complet et monte dans les étages. Grégory Cohen revient sur ce classique de la superposition gustative :

Vous avez besoin (pour un club sandwich de base) :

Trois mies de pain

Du bacon

De la mayonnaise

De la salade

Du poulet

De l'œuf

Faire un premier étage avec les aliments que vous désirez

Puis un second avec l'autre partie. Recouvrez ce second étage par une troisième tranche de pain

Coupez-le en quatre pour faire quatre petits triangles

C'est un sandwich toujours un peu épais mais qu'est-ce que c'est bon !

Ce petit + dans votre sandwich

Pour rehausser le goût de votre sandwich, Danièle Gerkens vous donne quelques petites astuces

La base : c'est un bon pain (et idéalement toasté car ça donne un peu plus de texture)

Mixez-y des herbes fraîches, des oignons légèrement marinés dans du vinaigre de vin, de l'huile de tournesol et un tout petit peu de piment

Aller plus loin

