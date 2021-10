Et si notre façon de prêter des comportements humains à nos animaux domestiques par affection et par amour pour eux pouvait potentiellement venir perturber certains de leur sens et comportements ? Explications dans "Grand bien vous fasse" avec trois spécialistes des rapports entre hommes et animaux.

Trop aimer son animal de compagnie peut-il nuire à sa santé ? © Getty / Lucy Lambriex

À la différence des animaux sauvages en pleine nature, les animaux domestiques, vivant dans la sphère de l'humain, présentent des comportements profondément différents dont les effets sur leur bien-être peuvent poser question. Explications au micro d'Ali Rebeihi, avec l'éthologue Michel Kreutzer, la journaliste fondatrice de l’Université d’été de l’animal, et de la Journée mondiale des intelligences animales Yolaine De La Bigne puis le neurobiologiste Georges Chapouthier, membre de la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences :

Les animaux domestiques, des humains (pas comme les autres)

Aujourd'hui, on a tendance à hominiser les animaux

C'est ce qu'explique Michel Kreutzer, dans la mesure où les animaux domestiques font tellement partie de notre vie qu'ils sont comme un membre à part entière de la famille. Ce phénomène d'affectivité à l'égard de son chien, de son chat, de son poisson, de son lapin ou encore de son cheval se traduit par une vraie humanisation de ces derniers.

Rappelons que la France compte près de 80 millions d’animaux de compagnie, soit 1 foyer sur 2 (selon la FACCO : Fédération des Fabricants d’Aliments pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres animaux familiers).

Dans le cas des chats, la journaliste Yolaine De La Bigne précise "qu'on est tellement accro à ces petites boules de poil qu'on en vient même à les appeler "chats/chiens", car ce sont des chats qui, comme les chiens, ne sortent plus, ont pleins de jouets, sont câlinés et brossés toute la journée, sortent en laisse… et agissent comme leurs maîtres.

Les gens commencent même à aller avoir des psy pour chats.

Aux Etats-Unis, on leur donne des médicaments pour traiter leur anxiété. Certains animaux commencent même à être complètement angoissés quand leur humain part travailler. De même pour nos chiens qui, contrairement à leurs congénères errants du 18e siècle, n'avaient pas de problèmes alors qu'ils étaient bien plus livrés à eux-mêmes. Autrefois, ils n'étaient ni obèses ni anxieux comme beaucoup le sont devenus aujourd'hui avec une plus grande domestication et complicité avec l'homme".

Miroirs et victimes des contradictions humaines

L'animal domestique nous ramène à nos propres paradoxes, ceux auxquels nous autres humains sommes confrontés au quotidien et que nous faisons refléter dans le rapport que l'on entretient avec nos animaux même parfois quand on leur parle.

Georges Chapouthier estime, par exemple, "que l'obésité des animaux est symptomatique d'une société où beaucoup d'humains sont en surpoids du fait de la sédentarité, du fait de la malnutrition. Certains animaux sont obèses parce qu'on va avoir tendance à les surnourrir et à agir avec eux comme on le fait avec soi-même. Aussi les animaux souffrent d'être enfermés en appartement dans une société où on ne fait pas assez d'activité physique. Ce sont plein de marqueurs, parmi d'autres, des errements que nous avons".

Yolaine De La Bigne estime que l'on cultive un tel ego qu'il va jusqu'à se coller sur les rapports que l'on entretient avec les animaux, alors que ces interactions ne sont pas faites pour eux au départ.

Trop aimer l'animal, c'est presque parfois de la maltraitance.

Un exemple : les chevaux. Certains propriétaires passent leur temps à leur faire des tresses, à leur donner friandises, à les brosser… Mais le cheval, lui, tout ce dont il a envie c'est d'être sale, de s'amuser dans la boue et d'être peinard dans un pré. Si vous aimez votre cheval, il ne faut pas le brosser quatre fois par jour, ça ne lui fait pas plaisir".

Georges Chapouthier et Michel Kreutzer s'accordent à penser que "même si un animal domestique trouve un besoin affectif chez l'homme, le simple fait qu'on éloigne cet animal de ses comportements naturels spontanés de son espèce, peut devenir une source de souffrance. Tous les animaux, à la base, présentent eux aussi des troubles mentaux et comportementaux, mais :

Le contact avec l'homme potentialise les pathologies aussi chez l'animal.

